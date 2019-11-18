"Я почерпнула для себя много идей": Елена Зеленская дала интервью Vogue UA (Фото)

Новости шоу бизнеса:Первая леди Украины рассказала о своем муже и планах на будущее.

В начале ноября мы писали о том, что Елена Зеленская снялась для декабрьского выпуска Vogue Ukraine.

Популярный глянец порадовал поклонников первой леди Украины тремя обложками, которые показали Елену Зеленскую, в окружении самых важных людей в ее жизни, трогательной и беззаботной.

Примечательно, что автором снимков стал голландский фотограф Пол Беллаарт.

Фото Instagram/vogue_ukraine

В новом интервью Елена Зеленская поведала читателям о своих обязанностях в общественной и политической жизни, а также о продвижении новых проектов, которые помогут улучшить жизнь простых граждан: "Я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них - возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам".

Фото Instagram/vogue_ukraine

Также первая леди отметила, что во время международных поездок со своим мужем, президентом Украины Владимиров Зеленским, "почерпнула для себя много идей и убедилась, что добиться позитивных изменений - реально, нужно только искренне этого хотеть и много работать".

Фото Instagram/vogue_ukraine

Кроме этого Елена Зеленская очертила главное преимущество своего официального статуса: "У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу".

Первая леди призналась, что всегда искренне поддерживала своего мужа, ведь она всегда ему доверяла.