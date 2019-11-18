Пожары в Калифорнии: мама Меган Маркл помогла пострадавшим (Фото)

Калифорния переживает опасные пожарные условия, и уже была объявлена чрезвычайная ситуация из-за масштабных лесных пожаров. Мать герцогини Сассекской Дория Редлан начала помогать некоторым из переселенцев, которым огонь разрушил или повредил дома.
Дория Редлан была сфотографирована, когда она носила людям одеяла. Аккаунт в инстаграме @hrhofsussex опубликовал редкое фото.
Издание Diez Minutos пишет, что мама Меган Маркл продемонстрировала большую поддержку людям в эти дни, когда в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые вызывают ежегодные ветры под названием "Диабло".
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It’s the Season Of Giving and Mama Doria is already doing her part! California is currently experiencing dangerous fire conditions, and an emergency has already been declared. Duchess Meghan's mother, Doria Ragland, has stepped in to help some of the people displaced due to fires damaging or destroying their homes by providing blankets to people in need.
"Женщина, проживающая в Соединенных Штатах, не колебалась идти на помощь пострадавшим, которые страдают от пожаров, объявленных в Лос-Анджелесе и которые нанесли тысячи долларов убытков жителям города", – отмечает издание.
Что известно о пожарах в Калифорнии?
Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 23 октября. Тогда власти ввели экстремальный уровень опасности. Порывы ветра в регионе местами достигали 144 километров в час. Было эвакуировано 180 тысяч человек. В Лос-Анджелесе 2,2 миллиона человек остались без электричества. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли около 100 человек.
Добавим, совсем скоро у Меган Маркл и принца Гарри начнутся каникулы, которые продлятся шесть недель. Супруги вместе с сыном Арчи планируют отпраздновать Рождество в США вместе с мамой герцогини Сассекской. Британская королева Елизавета II поддержала герцогов Сассекских и согласилась, что им стоит отдохнуть от повышенного внимания.