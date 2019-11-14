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Четверг, 14.11.2019
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Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)
Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)

Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)

Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)
20:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:В четверг, 14 ноября, старший сын Елизаветы II и наследник британского престола празднует свой день рождения.

В честь 71-летия принца Чарльза герцоги Сассекские опубликовали трогательное фото на своей странице в инстаграме.

Так, Меган Маркл и принц Гарри разместили редкое черно-белое фото, на котором герцог Сассекский держит на руках своего первенца – сына Арчи, а принц Чарльз нежно смотрит на малыша.

Фото было сделано в день крещения сына Гарри и Меган, но в свое время оно не появлялось в сети. Сейчас мальчику уже шесть месяцев.

 
 
 
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Королева в шоке: Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество

"С днем рождения Его Королевское Высочество принц Уэльский – сэр, папа, дедушка!"– говорится в подписи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили сына британской королевы с днем рождения. Герцоги Кембриджские опубликовали три фото с принцем Чарльзом.

"Желаем счастливого дня рождения", – написала королевская чета.

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Праздник, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри, Герцоги Сассекские.
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