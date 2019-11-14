Герцоги Сассекские показали редкие фотографии фото сына (Фото)

В честь 71-летия принца Чарльза герцоги Сассекские опубликовали трогательное фото на своей странице в инстаграме.
Так, Меган Маркл и принц Гарри разместили редкое черно-белое фото, на котором герцог Сассекский держит на руках своего первенца – сына Арчи, а принц Чарльз нежно смотрит на малыша.
Фото было сделано в день крещения сына Гарри и Меган, но в свое время оно не появлялось в сети. Сейчас мальчику уже шесть месяцев.
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"С днем рождения Его Королевское Высочество принц Уэльский – сэр, папа, дедушка!"– говорится в подписи.
Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили сына британской королевы с днем рождения. Герцоги Кембриджские опубликовали три фото с принцем Чарльзом.
"Желаем счастливого дня рождения", – написала королевская чета.