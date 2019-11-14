Королева в шоке: Меган Маркл и принц Гарри отказались праздновать Рождество

Новости шоу бизнеса:Герцоги Сассекские потрясли королеву Елизавету II отказом от празднования Рождества в Англии.

Меган Маркл и принц Гарри, а также их маленький сын Арчи Харрисон, не будут отмечать рождественские праздники в кругу членов королевской семьи.

Как отмечают британские СМИ, герцоги Сассекские приняли решения провести зимние каникулы с матерью Меган Маркл, Дориа Редлан.

Рождество, которое Елизавета II планирует отпраздновать в Сандрингемском дворце, молодая семья предпочла отметить в Соединенных Штатах. Впервые за два года Меган Маркл сможет ненадолго воссоединится со своей семьей.

Зимние каникулы для герцогов Сассекских начнутся сразу после последнего официального выхода, который запланирован на 28 ноября.

Букингемский дворец пока никак официально не комментирует смелые планы королевских особ.