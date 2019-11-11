Первая леди Украины снялась для обложки Vogue

Новости шоу бизнеса:Елена Зеленская снялась для декабрьского выпуска глянца, который выйдет в продажу с 18 ноября.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена впервые снялась для обложки популярного глянцевого журнала Vogue Ukraine.

Редакторы Vogue на своей странице в инстаграме представили три обложки с первой леди Украины.

Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На первой – строгий официальный портрет. На второй Елена изображена со своей семьей, и в окружении самых важных людей в ее жизни она другая – трогательная и беззаботная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и очаровательную, – отмечает главный редактор Vogue Филипп Власов.

Автором снимков с Еленой Зеленской стал голландский фотограф Пол Беллаарт.

"Его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", – добавляет редактор.

В новом интервью первая леди Украины рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде, как инструменте культурной дипломатии.