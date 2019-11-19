Какой завтра праздник: приметы и обряды на 20 ноября

Новости Украины:В эту дату в церквях вспоминают священномученика Феодота.

В православной церкви 20 ноября почитается память святого Федота – одного из мучеников, которые пострадали за веру во Христа (всего их было около 30 человек). Именно Федот вместе со своими товарищами открыто проповедовал христианство, несмотря на то, что язычники принуждали его отречься от своей веры. В результате, Федот был арестован и казнен.

20 ноября крестьянки начинали прясть, но перед началом работы обязательно молились святому Федору для того чтобы попросить защиты и помощи, ведь именно Федор был известен как покровитель женского рукоделия.

Перед тем, как приступать к работе, молились перед иконой Божией Матери, чтобы она помогла в деле. Считалось, что если сегодня поработают успешно, то и рукоделие зимой будет удачным.

Одновременно отмечали праздник Федора-Ледостава, поскольку водоемы уже замерзали, и устанавливалась морозная погода. Крестьяне начинали ходить на рыбалку, но одновременно наблюдались гололеды, а потому, старались соблюдать предельную осторожность. Взрослые в этот день загадывали детям загадки про лед.

На Федота строго следили за поведением беременных. В этот день они обязательно должны были много молиться, быть доброжелательными. По приметам считалось, что только при этих условиях дите родится здоровым и крепким.

Думы будущей матери 20 ноября должны были быть светлыми, иначе весь негатив перейдет на малыша. Запрещалось ей и употреблять пищу на ходу, чтобы кроха не родился неугомонным.

Также в народе бытовала примета, что лентяем вырастет дитя у той матери, которая 20 ноября будет много спать.

Считалось, что Федотов день идеально подходит для обрядов и чтения заговоров на беременность женщинами, у которых давно не получается зачать малыша.

Обряды, обычаи и традиции

К этому числу лед на водоемах уже окончательно замерзает. Рыбаки после проверки снастей отправляются на промысел. В народе этот день называли Федотов день или Федот Ледостав. Существовала поговорка: "Федот лед на лед ведет".

В основном 20 ноября на реках образуется лед, который не тает до весны, а на дорогах возможен гололед. В этот день взрослые загадывали детям загадки про лед, а крестьянки начинали прясть. Перед работой женщины молились святому Федоту, ведь именно он является покровителем женского рукоделия.