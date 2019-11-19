"Полный абсурд": Мосийчук заступился за Ляшко

Новости Украины:Бывший народный депутат Игорь Мосийчук возмутился из-за суда над Олегом Ляшко.

Арест лидера "Радикальной партий" Олега Ляшко осуществляется исключительно по политическим мотивам, и поэтому он недопустимый.

Об этом заявил экс-нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не смотря на то, что он вышел из партии Ляшко более чем полгода назад из-за политические или идеологические разногласия, но "истина и правда важнее любые личные моменты".

По словам Мосийчука, то, что сейчас происходит не имеет никакого отношения к правосудию. Он рассказал, что власть пытается привлечь Ляшко к уголовной ответственности и обращается в суд с просьбой избрать для него меру пресечения в виде ареста без права на залог.

"На свободе под залогом или личным обязательством находятся коррупционеры, грабители и даже убийцы, а тут за гипотетически разорванную рубашку безальтернативная тюрьма", - подчеркнул Мосийчук.