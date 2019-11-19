Скачать
Вторник, 19.11.2019
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая

Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
16:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Стали известны лидеры рейтинга прозрачности крупнейших городов Украины.

В рейтинге прозрачности 50-ти крупнейших городов Украины наивысшее количество баллов получили Хмельницкий, Винница и Северодонецк.

Об этом во время презентации рейтинга «Прозрачность и финансовое здоровье городов и регионов в Украине» в Укринформе сообщил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

"Первая десятка прозрачных городов: Хмельницкий, Винница и Северодонецк. Также сюда вошли города Киев, Днипро, Бахмут, Одесса, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск", - отметил Киян.

По его словам, рейтинг свидетельствует, что 48 из 50 городов улучшили свою оценку по сравнению с предыдущими рейтинговыми показателями.

Наиболее динамичное улучшение баллов в 2019 году наблюдается у города Хмельницкий (+42 позиции). Аналогичные тенденции у городов Северодонецк (+29 позиций) и Мукачево (+28 позиций).

Противоположную динамику продемонстрировал город Николаев, однако в целом его показатель также улучшился. Общая оценка снижена только для двух городов: Мариуполь и Бердянск.

Опрос: Сколько украинцев считают Голодомор геноцидом

Также, по его словам, 48 из 50 крупнейших городов Украины публикуют информацию о заседании исполнительного комитета городского совета и утвержденные решения на вебсайте. 80% городов опубликовали на вебсайте материалы сессий городского совета.

Киян отметил, что для создания рейтинга прозрачности городов были исследованы 77 параметров прозрачности каждого городского совета. Принимались во внимание коэффициенты: информационная политика, распоряжение имуществом территориальной громады, землепользование и строительная политика, государственные закупки, составление бюджета, административные, коммунальные и социальные услуги и т.п.

Также эксперт МЦПИ представил рейтинг прозрачности областных советов Украины.

Так, в первую десятку прозрачных областей входят Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Волынская, Запорожская, Одесская, Киевская, Ивано-Франковская, Сумская и Черниговская области.

По его словам, было исследовано 67 параметров прозрачности каждого областного совета. Исследование проводилось в среднем по 9-и коэффициентам: информационная политика, составление бюджета, государственные закупки, распоряжение имуществом, социальные услуги, кадровая политика, профессиональная этика и конфликт интересов, участие граждан и медиа.

Киян отметил, что средний показатель по регионам значительно увеличился.

"Если в 2016 году этот показатель примерно был равен 45%, то в 2019 году он улучшился до почти 63%. Сейчас уровень прозрачности по городам немного лучше, чем по областям, но видим, что прогресс есть по обоим показателям", - добавил он.

Назначение глав РГА, ремонт дорог и борьба с коррупцией: председатель Черкасской ОГА провел пресс-конференцию
Назначение глав РГА, ремонт дорог и борьба с коррупцией: председатель Черкасской ОГА провел пресс-конференциюЧитать полностью

Самый лучший результат был достигнут по показателю "Информационная политика".

"Этот показатель достиг по регионам 76%. Это означает, что по вопросам информационной политики было предоставлено областными администрациями больше всего информации. В то же время наихудший результат был достигнут по показателю "Кадровая политика", - рассказал он.

По его словам, 17 из 22 регионов улучшили свою оценку по сравнению с предыдущими рейтинговыми показателями. Наиболее динамичное улучшение наблюдается в Хмельницкой и Винницкой областях. Противоположную динамику продемонстрировала Кировоградская область.

Киян отметил, что 6 из 22 регионов до сих пор не публикуют решения областного совета на вебсайте.

Рейтинг "Прозрачность городов и регионов в Украине" направлен на повышение прозрачности и снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления путем разработки рекомендаций, которые соответствуют антикоррупционным потребностям украинских муниципалитетов и областных советов. Для этого были собраны данные относительно 50 городских и 22 областных советов Украины, полученные путем опроса и анализа информации из доступных населению источников.

Целью данного рейтинга является мониторинг уровня прозрачности регионов и крупнейших городов Украины и разработка рекомендаций относительно прозрачного принятия решений органами местного самоуправления.

Проект "Содействие прозрачности и внедрение антикоррупционных мероприятий в государственных предприятиях и органах местного самоуправления в Украине" реализуется Международным центром перспективных исследований "МЦПИ" совместно с Институтом экономических и социальных реформ (INEKO). Инициатива финансируется Официальной поддержкой развития Словацкой Республики (SlovakAid).

Целью проекта является повышение эффективности государственного управления, самоуправления и гражданского общества в сфере создания и контроля региональной политики, управления государственными предприятиями, мониторинга бюджетов и информационной открытости муниципалитетов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Рейтинг, Город, Города Украины, Рейтинг прозрачности.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
03 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
04 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
05 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь