Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая

Новости Украины:Стали известны лидеры рейтинга прозрачности крупнейших городов Украины.

В рейтинге прозрачности 50-ти крупнейших городов Украины наивысшее количество баллов получили Хмельницкий, Винница и Северодонецк.

Об этом во время презентации рейтинга «Прозрачность и финансовое здоровье городов и регионов в Украине» в Укринформе сообщил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян.

"Первая десятка прозрачных городов: Хмельницкий, Винница и Северодонецк. Также сюда вошли города Киев, Днипро, Бахмут, Одесса, Черновцы, Львов, Ивано-Франковск", - отметил Киян.

По его словам, рейтинг свидетельствует, что 48 из 50 городов улучшили свою оценку по сравнению с предыдущими рейтинговыми показателями.

Наиболее динамичное улучшение баллов в 2019 году наблюдается у города Хмельницкий (+42 позиции). Аналогичные тенденции у городов Северодонецк (+29 позиций) и Мукачево (+28 позиций).

Противоположную динамику продемонстрировал город Николаев, однако в целом его показатель также улучшился. Общая оценка снижена только для двух городов: Мариуполь и Бердянск.

Также, по его словам, 48 из 50 крупнейших городов Украины публикуют информацию о заседании исполнительного комитета городского совета и утвержденные решения на вебсайте. 80% городов опубликовали на вебсайте материалы сессий городского совета.

Киян отметил, что для создания рейтинга прозрачности городов были исследованы 77 параметров прозрачности каждого городского совета. Принимались во внимание коэффициенты: информационная политика, распоряжение имуществом территориальной громады, землепользование и строительная политика, государственные закупки, составление бюджета, административные, коммунальные и социальные услуги и т.п.

Также эксперт МЦПИ представил рейтинг прозрачности областных советов Украины.

Так, в первую десятку прозрачных областей входят Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Волынская, Запорожская, Одесская, Киевская, Ивано-Франковская, Сумская и Черниговская области.

По его словам, было исследовано 67 параметров прозрачности каждого областного совета. Исследование проводилось в среднем по 9-и коэффициентам: информационная политика, составление бюджета, государственные закупки, распоряжение имуществом, социальные услуги, кадровая политика, профессиональная этика и конфликт интересов, участие граждан и медиа.

Киян отметил, что средний показатель по регионам значительно увеличился.

"Если в 2016 году этот показатель примерно был равен 45%, то в 2019 году он улучшился до почти 63%. Сейчас уровень прозрачности по городам немного лучше, чем по областям, но видим, что прогресс есть по обоим показателям", - добавил он.

Самый лучший результат был достигнут по показателю "Информационная политика".

"Этот показатель достиг по регионам 76%. Это означает, что по вопросам информационной политики было предоставлено областными администрациями больше всего информации. В то же время наихудший результат был достигнут по показателю "Кадровая политика", - рассказал он.

По его словам, 17 из 22 регионов улучшили свою оценку по сравнению с предыдущими рейтинговыми показателями. Наиболее динамичное улучшение наблюдается в Хмельницкой и Винницкой областях. Противоположную динамику продемонстрировала Кировоградская область.

Киян отметил, что 6 из 22 регионов до сих пор не публикуют решения областного совета на вебсайте.

Рейтинг "Прозрачность городов и регионов в Украине" направлен на повышение прозрачности и снижение уровня коррупции в органах местного самоуправления путем разработки рекомендаций, которые соответствуют антикоррупционным потребностям украинских муниципалитетов и областных советов. Для этого были собраны данные относительно 50 городских и 22 областных советов Украины, полученные путем опроса и анализа информации из доступных населению источников.

Целью данного рейтинга является мониторинг уровня прозрачности регионов и крупнейших городов Украины и разработка рекомендаций относительно прозрачного принятия решений органами местного самоуправления.

Проект "Содействие прозрачности и внедрение антикоррупционных мероприятий в государственных предприятиях и органах местного самоуправления в Украине" реализуется Международным центром перспективных исследований "МЦПИ" совместно с Институтом экономических и социальных реформ (INEKO). Инициатива финансируется Официальной поддержкой развития Словацкой Республики (SlovakAid).

Целью проекта является повышение эффективности государственного управления, самоуправления и гражданского общества в сфере создания и контроля региональной политики, управления государственными предприятиями, мониторинга бюджетов и информационной открытости муниципалитетов.