Смерть украинцев будут фиксировать с помощью "трембиты"

Новости Украины:Пенсионный фонд будет автоматически получать данные о смерти лица.

Министерство юстиции и Пенсионный фонд начали автоматическое взаимодействие между реестрами, теперь проверка данных о смерти лица автоматизирована.

Проект получил название Трембита, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз проекта TAPAS.

Технически взаимодействие происходит между Государственным реестром актов гражданского состояния (ГРАЦС) и Реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (ИКИС ПФУ).

Взаимодействие реестров позволяет оперативно информировать Пенсионный фонд со стороны Министерства юстиции о факте смерти гражданина. Это, в свою очередь, позволяет своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

Над проектом Трембита, кроме указанных ведомств, работали Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики при поддержке проекта USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", Фонда Восточная Европа и EGOV4UKAINE.

Отмечается, что ранее процесс пересылки данных происходил вручную, что значительно задерживало процесс обмена и сверки данных (данные в Пенсионном фонде передавались в течение десяти рабочих дней), повышало риск субъективных технических ошибок. Отныне для верификации данных, благодаря "Трембита", у работников ПФУ появится постоянный онлайн-доступ к информации о смерти физических лиц, которая, к тому же, автоматически обновляется каждые сутки.

Новое взаимодействие позволяет гражданам оперативно получать выплаты на погребение, а государству - контролировать процесс и исключить любые махинации с пенсиями умерших людей.

В ближайших планах в совершенствовании взаимодействия в системе "Трембита" предусмотрено создание карточки застрахованного лица (такую карту оформляют при рождении ребенка), получение информации о потере кормильца.