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Закон о штрафах за перевозку детей без автокресел вступил в силу

Закон о штрафах за перевозку детей без автокресел вступил в силу
06:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В среду, 20 ноября, в Украине вступает в силу закон о штрафах за перевозку детей без автокресел.

Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года, дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн)

Закон возлагает на органы Национальной полиции обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

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Закон вступил в силу в среду, поскольку о вторник был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

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Закон, Штрафы, Перевозка детей, Перевозка детей без автокресел, Автокресла.
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