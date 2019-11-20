20 ноября - приметы и обряды в Федотов день

Новости Украины:20 ноября верующие вспоминают святого мученика Феодота Анкирского.

Традиции 20 ноября

С этого дня женщины начинали прясть и обращались к Федоту, покровителю женского рукоделия, с молитвой о помощи в труде. Было принято на Федота прикармливать зимних птиц - синиц, воробьев, щеглов, свиристелей. Особо отмечалось появление в этот день зимородка - тогда уж точно установилась зима, а с нею и санный путь. Считалось, что с Федота можно было по льду на реках на санях ездить, поскольку с Федота замерзали реки до будущего года.

Лед воспринимался в народе как грозный и опасный дух, который противостоял водяному, болотному, русалкам и загонял их в воду до самой весны. Им оставалось либо проводить время в своих жилищах на дне или спать, то есть возможности вредить людям у них оставалось крайне мало - только завлечь в прорубь неосторожного человека.

У проруби, где брали воду, можно было и погадать. Для этого приносили коровью или конскую шкуру, садились на нее в круг, который чертили на льду огарком свечи, и ждали появления водных духов (случалось это обычно после полуночи). Тогда духи могли показать человеку будущее, ответить на важный для него вопрос и даже мгновенно перенести на дальние расстояния. Когда ответ получен, надо было быстро сказать: "Чур сего места", - иначе гадающего вполне могли утащить в воду.

Приметы на 20 ноября

Федот лед ведет.

Реки льдом покрывались - зимние дороги открывались.

Если на Федота дорога бугром, то и хлеб бугром, то есть будет хорошим, набористым.

Если Федот льдом воду залатал, ручьи и реки стоять заставляет, то прочной зиме путь ладит.

Федот - разломи лед пробует переход.

Галки и вороны мечутся и взволнованно кричат - назавтра жди снегопада.

Куры рано на насест садятся - к морозу, чем выше - тем сильнее мороз.

Куры во дворе крутят хвостами - к морозу.

Ворона прячет нос под крыло - к стуже.

К холодной зиме в гнездах зимующих птиц много пуха, сухой травы и соломы.