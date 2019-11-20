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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
10:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:21 ноября отмечается Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, который в народе называют просто Михайлов день (Михайловские грязи, или Михайловские оттепели).

21 ноября — важный день для церкви и всех верующих. В это время каждый год отмечается праздник, посвященный архангелу Михаилу и другим защитникам Царствия Небесного.

В этот день почитают в молитвах архангела Михаила и всех ангелов Божьих, прося о защите, помощи и исцелении. Это недвунадесятый, но очень важный праздник.

История и смысл праздника

Архангел Михаил — высший ангел, который пронзил копьем змия, то есть падшего ангела, сатану. Согласно Писанию, именно Михаил даровал Моисею священную скрижаль, он вел еврейский народ, а также нес на своих руках Пресвятую Богородицу в рай.

Это древний праздник, который появился еще в 4 веке. Он посвящен не только защитнику Небес, но и прочим ангелам и архангелам, среди которых: Рафаил, Уриил, Иегудиил, Гавриил, Салафиил, Варахиил. Всего существует семь архангелов, каждый из которых упоминался в Священном Писании. Также в Царствии Небесном живет бесчисленное множество простых ангелов, которых называют Небесными Бесплотными Силами.

Считается, что именно архангелы исполняют волю Господа, появляясь в том или ином обличье среди людей. Праздник 21 ноября посвящен всем ангелам и архангелам, которые всегда стоят на страже законов Божьих.

Традиции, обряды, приметы

  • На Михайлов день 21 ноября устраивали большие гулянья, которые иногда длились до семи дней.
  • В этот день задабривали дворового – младшего брата домового.
  • Если утром появился иней, то зима будет снежной.
  • Если утром стелется туман – жди оттепели.
  • Если рассвет наступает раньше – быть стуже.
  • Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.
  • Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет теплой.
  • Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.
  • Если услышать колокола в этот день, то придет беда в дом.

Что нельзя делать

21 ноября не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся. Считается, что в этот день каждому человеку воздастся по заслугам. И люди, которые согрешили, могут получить в этот день наказание свыше. Также нельзя 21 ноября браться за тяжелую работу. Правда, есть и исключения. Например, если человек работает не по своей воле или тяжелая работа нужна, чтобы совершить доброе дело. На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды.

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