Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября

Новости Украины:21 ноября отмечается Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, который в народе называют просто Михайлов день (Михайловские грязи, или Михайловские оттепели).

21 ноября — важный день для церкви и всех верующих. В это время каждый год отмечается праздник, посвященный архангелу Михаилу и другим защитникам Царствия Небесного.

В этот день почитают в молитвах архангела Михаила и всех ангелов Божьих, прося о защите, помощи и исцелении. Это недвунадесятый, но очень важный праздник.

История и смысл праздника

Архангел Михаил — высший ангел, который пронзил копьем змия, то есть падшего ангела, сатану. Согласно Писанию, именно Михаил даровал Моисею священную скрижаль, он вел еврейский народ, а также нес на своих руках Пресвятую Богородицу в рай.

Это древний праздник, который появился еще в 4 веке. Он посвящен не только защитнику Небес, но и прочим ангелам и архангелам, среди которых: Рафаил, Уриил, Иегудиил, Гавриил, Салафиил, Варахиил. Всего существует семь архангелов, каждый из которых упоминался в Священном Писании. Также в Царствии Небесном живет бесчисленное множество простых ангелов, которых называют Небесными Бесплотными Силами.

Считается, что именно архангелы исполняют волю Господа, появляясь в том или ином обличье среди людей. Праздник 21 ноября посвящен всем ангелам и архангелам, которые всегда стоят на страже законов Божьих.

Традиции, обряды, приметы

На Михайлов день 21 ноября устраивали большие гулянья, которые иногда длились до семи дней.

В этот день задабривали дворового – младшего брата домового.

Если утром появился иней, то зима будет снежной.

Если утром стелется туман – жди оттепели.

Если рассвет наступает раньше – быть стуже.

Если день выдался ясным, то скоро придут крепкие трескучие морозы.

Если на деревьях осталось мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет теплой.

Если в Михайлов день идет мокрый снег, то весна будет дождливой.

Если услышать колокола в этот день, то придет беда в дом.

Что нельзя делать

21 ноября не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся. Считается, что в этот день каждому человеку воздастся по заслугам. И люди, которые согрешили, могут получить в этот день наказание свыше. Также нельзя 21 ноября браться за тяжелую работу. Правда, есть и исключения. Например, если человек работает не по своей воле или тяжелая работа нужна, чтобы совершить доброе дело. На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды.