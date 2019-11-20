Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября

21 ноября — важный день для церкви и всех верующих. В это время каждый год отмечается праздник, посвященный архангелу Михаилу и другим защитникам Царствия Небесного.
В этот день почитают в молитвах архангела Михаила и всех ангелов Божьих, прося о защите, помощи и исцелении. Это недвунадесятый, но очень важный праздник.
История и смысл праздника
Архангел Михаил — высший ангел, который пронзил копьем змия, то есть падшего ангела, сатану. Согласно Писанию, именно Михаил даровал Моисею священную скрижаль, он вел еврейский народ, а также нес на своих руках Пресвятую Богородицу в рай.
Это древний праздник, который появился еще в 4 веке. Он посвящен не только защитнику Небес, но и прочим ангелам и архангелам, среди которых: Рафаил, Уриил, Иегудиил, Гавриил, Салафиил, Варахиил. Всего существует семь архангелов, каждый из которых упоминался в Священном Писании. Также в Царствии Небесном живет бесчисленное множество простых ангелов, которых называют Небесными Бесплотными Силами.
Считается, что именно архангелы исполняют волю Господа, появляясь в том или ином обличье среди людей. Праздник 21 ноября посвящен всем ангелам и архангелам, которые всегда стоят на страже законов Божьих.
Традиции, обряды, приметы
Что нельзя делать
21 ноября не принято рубить топором, резать ножом или ткать, чтобы Михаил не обиделся. Считается, что в этот день каждому человеку воздастся по заслугам. И люди, которые согрешили, могут получить в этот день наказание свыше. Также нельзя 21 ноября браться за тяжелую работу. Правда, есть и исключения. Например, если человек работает не по своей воле или тяжелая работа нужна, чтобы совершить доброе дело. На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды.