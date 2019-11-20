Скачать
Среда, 20.11.2019
Зеленский о народных депутатах: уже пора менять и этих
Зеленский о народных депутатах: уже пора менять и этих
Киев потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым
Киев потребует компенсацию у РФ за Донбасс и Крым
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября

Опубликован закон о запрете вырубки леса: что это означает

Опубликован закон о запрете вырубки леса: что это означает
12:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Сегодня, 20 ноября, опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат.

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон об охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки.

Согласно закону, в хозяйственной зоне национальных природных парков, а также на территориях заказников запрещаются рубки главного пользования.

В Карпатском регионе запрещаются сплошные рубки формирования и оздоровления лесов - кроме разработки сплошных буреломов и буреломов и насаждений, сплошь пораженных вредителями и болезнями.

По состоянию на данный момент действует закон, который запрещает до 2020 года сплошные рубки в елово-буковых древостоях на отвесных склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Новая редакция позволяет на отвесных склонах Карпатского региона лишь выборочные рубки главного пользования и рубки выборочные рубки формирования и оздоровления лесов. На отлогих склонах в горных пихтово-буковых древостоях разрешаются только постепенные и выборочные рубки. Убрано ограничение по максимальной площади лесосек постепенных рубок.

Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов

Закон продлевает до 2030 года срок расширения зон заповедных территорий и доведения их до 20%, а также расширения сети лесных автодорог до 10 км на 1000 га.

Напомним, парламент принял этот закон в конце октября 301 голосом народных депутатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карпаты, Лес, Вырубка леса, Пихтово-буковые леса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
02 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
05 Разумков обсудил с премьером Чехии риски от Nord Stream 2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский рассказал, кем хотел быть в детстве
Зеленский рассказал, кем хотел быть в детстве
Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019
Победители премии BEST FASHION AWARDS 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь