Опубликован закон о запрете вырубки леса: что это означает

Новости Украины:Сегодня, 20 ноября, опубликован закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат.

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон об охране пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошной вырубки.

Согласно закону, в хозяйственной зоне национальных природных парков, а также на территориях заказников запрещаются рубки главного пользования.

В Карпатском регионе запрещаются сплошные рубки формирования и оздоровления лесов - кроме разработки сплошных буреломов и буреломов и насаждений, сплошь пораженных вредителями и болезнями.

По состоянию на данный момент действует закон, который запрещает до 2020 года сплошные рубки в елово-буковых древостоях на отвесных склонах во всех лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Новая редакция позволяет на отвесных склонах Карпатского региона лишь выборочные рубки главного пользования и рубки выборочные рубки формирования и оздоровления лесов. На отлогих склонах в горных пихтово-буковых древостоях разрешаются только постепенные и выборочные рубки. Убрано ограничение по максимальной площади лесосек постепенных рубок.

Закон продлевает до 2030 года срок расширения зон заповедных территорий и доведения их до 20%, а также расширения сети лесных автодорог до 10 км на 1000 га.

Напомним, парламент принял этот закон в конце октября 301 голосом народных депутатов.