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Украинских военных обяжут выучить английский язык

Украинских военных обяжут выучить английский язык
12:46 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министерство обороны планирует сделать обязательным знание английского языка для занятия определенных военных должностей.

Министерство обороны планирует сделать обязательным знание английского языка для определенных военных должностей и создать пилотные бригады, которые будут функционировать по стандартам Североатлантического альянса.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью "Радио Свобода"

На замечание о низком уровне знания английского языка в армии, она сказала: "Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран".

"Министерство обороны понимает, что это проблема, – и определило, что у нас будет специальное направление. Мы разложили его на три компонента.

Первое – ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение.

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Второе – это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы: мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Мы дадим время – через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык. Нам крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком.

И третье – идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку.

Поэтому, у нас есть фиксация этой проблемы и долгосрочный план и срочные средства ее преодоления", - сказано в сообщении.

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Армия, Минобороны, Военные, ВСУ, Английский язык.
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