21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день

Новости Украины:В этот день принято почитать Архангела Михаила и всех ангелов Божьих, прося о защите, помощи и исцелении.

Традиции 21 ноября

Архангел Михаил почитался как небесный воин, которого боится вся нечистая сила и поскорее прячется в самые глубокие норы и пещеры, чтобы ненароком не попасться на глаза главе небесного войска, святой покровитель русского войска. Начинались Михайловские праздники - пиры да гулянья после окончания всехлетних и осенних сельских работ. Михайлов день испокон веков весело праздновали и селяне, и горожане.

Этот праздник был гостевым, поскольку надо было в этот день и самим в гостях побывать, и у себя гостей принять, и самому хорошо угоститься, и своих гостей щедро попотчевать. На стол подавали домашнее пиво, пироги из муки нового урожая, свежий мед, еды должно было быть много, чтобы стол ломился.

Праздник продолжался неделю, а затем наступал долгий и строгий Филипповский пост. С этого дня скотину переводили на зимний корм. Правда, все же считалось, что в этот день зима еще не начинается - часто стояла оттепель, которую называли михайловскими грязями, и по-настоящему зимней стужи надо было ждать со дня на день.

Приметы на 21 ноября

Коли на Михайлов день иней - ожидай больших снегов, а коли с утра туман - ро­степели быть.

Если Михайло Демьянов путь порушит, не жди пути до зимнего Николы (19 декабря).

С Михаила зима не стоит, земля не мерзнет.

Коли на Михаила иней - то большие снега надо ждать.

Ясный день - зима холодная.

Михайло на белом коне - снег, на черном - оттепель.

Михайло с мостом путь по реке открывает.

Если выпал снег на Михаила - зима приехала на белой лошади.

Если с этого времени устанавливается санный путь по реке - Михайло с мостом пришел.

Оттепели и грязи - зима не стоит, земля не мерзнет.

Утренние зори скоро перегорают - к холоду.

Не тот снег, что метет, а тот, что идет.

На елях и соснах мало шишек - к мягкой зиме.

Очень мокрый снег предвещает дожди весною.

Лошади спят стоя - к холоду, ложатся - к теплу.