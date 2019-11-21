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Лунный день на 26 ноября 2019 года: особенности Новолуния в ноябре

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Лунный день на 26 ноября 2019 года: особенности Новолуния в ноябре
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Лунный календарь на Ноябрь 2019 года сможет посодействовать Вам в планировании своих дел с минимальными потерями времени и усилий.

Новолуние — очень важная, хоть и кратковременная фаза Луны. Советы астрологов помогут вам обновиться вместе с энергией Луны и добиться желаемого результата во всех сферах.

Положительная энергетика поможет вам зарядиться удачей на весь день. Искать ее стоит в общении с близкими, в любимых занятиях и релаксации. В Новолуние полезно работать и заниматься делами, но лучше не слишком сильно усердствовать: необходим своевременный отдых.

Особенности Новолуния в ноябре

В этом месяце Новолуние пройдет 26 числа. Это будет достаточно яркий день, потому что Луна окажется под влиянием Стрельца. Огненная стихия повысит настроение людей. Главное — не браться за всё сразу, а мудро подходить к планированию времени и дел.

Ожидается, что день будет благоприятным, однако астрологи рекомендуют остерегаться резкой смены планов. Не нужно в последний момент менять направление работы, потому что это может привести к серьезному упадку сил и удачи. Повысится риск совершить досадную ошибку, последствия которой окажутся очень негативными.

Обычно в Новолуние ухудшается самочувствие, но в этот раз всё будет достаточно благоприятно. Если вы соберетесь в дальнее путешествие, постарайтесь предусмотреть все тонкости. То же самое астрологи советуют делать и в том случае, если 26 ноября вы планируете сменить работу или сферу деятельности, начать новые отношения. Предусмотрительность в приоритете в такие дни, как этот.

26 числа есть вероятность познакомиться с приятными людьми. На такие дни можно планировать свидания, романтические встречи. Также эксперты отмечают высокую вероятность приятного визита давнего знакомого или друга.

В денежной и любовной сферах потребуется толика терпения, потому что не всё будет сразу получаться так, как того хочется. Не помешает также немного самокритики. Не стоит перекладывать ответственность или винить в проблемах окружающих людей.

Советы астрологов для Знаков Зодиака

Овнам, Близнецам и Весам астрологи советуют заниматься волнующими их вопросами и задачами. Откладывать важные дела на потом не рекомендуется.

Тельцам, Козерогам и Рыбам стоит сфокусировать внимание на финансовой сфере. Заговоры на деньги в Новолуние помогут повысить доход и оптимизировать траты. Это довольно благоприятный день для тех, кто нацелен на усердную работу.

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Скорпионы, Стрельцы и Водолеи смогут добиться своего, если проявят немного тактичности. Уступчивость и доброта — главные качества мудрых людей, которые в Новолуние 26 ноября окажутся самыми полезными.

Ракам, Львам и Девам стоит заняться делами, которые невозможно перенести на другое время. Чем меньше эти люди будут отвлекаться, тем лучше. В любовной сфере им поможет немного настойчивости.

Очень важно знать, как фазы Луны влияют на человека. Это поможет вам лучше и эффективнее планировать дела. Не забывайте, что любой день может стать как моментом триумфа, так и временем проблем и неурядиц. Во многом это зависит от нашего настроя.

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