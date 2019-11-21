Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября

Новости Украины:22 ноября 2018 года почитается память преподобной Матроны.

Говорили, что с 22 ноября зима вступает в свои права. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

В православной церкви 22 ноября почитается память преподобной Матроны Царьградской, которая жила в Константинополе в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного человека по велению семьи. В браке Матрона родила дочь и в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Матрона часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием, из-за чего стала конфликтовать с мужем.

В результате, Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу. Женщина приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Отдав дочь на воспитание, Матрона переоделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись евнухом Вавилой. Долгое время она жила в монастыре преподобного Вассиана, но когда игумен раскрыл ее секрет, то отправил в женский монастырь, и там Матрона также провела длительный срок, поражая всех своим благочестием. Впоследствии она сама стала игуменьей.

В народе распространено верование о том, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, которая ослабела от сильных и частых оттепелей, призывая в помощники холодные ветры. Именно поэтому, 22 ноября очень часто наблюдается ветреная погода. Принято было в этот день делать подаяния бедным и нищим, одаривая их одеждой, предметами обихода. Поэтому, накануне хозяйки проверяли сундуки и лишние вещи раздавали.

Также 22 ноября пересматривали теплую одежду, чтобы понять, что носить зимой. Вообще же, именно Матронин день отлично подходил для того чтобы расстаться со старыми вещами – такими они считались, если не использовались более трех лет.

Обычаи

В этот день принято заваривать целебные травы и пить их. Считается, что именно сейчас они обладают максимально полезными свойствами и способны излечить от многих болезней.

Сновидения, увиденные в эту дату, могут быть вещими, но следует помнить, что сбываются они только до обеда.

Издавна верили, что необходимо делать подаяния беднякам и нищим, отдавая им предметы обихода и одежду.

Существует примета, согласно которой человек, отдавший какую-то свою непостиранную вещь в чужие руки, надолго попрощается с счастьем.

Приметы 22 ноября

На Матрену иней на деревьях — к морозам.

Облачная, снежная погода — жди ненастного мая.

Если на Матрену стоит хорошая погода, то стоять ей целых три недели.

Зима не сама на ноги встает — ее Матрена ставит.

С Матрены зимней встает зима, убитая михайловскими оттепелями.