Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Новости Украины:Сегодня православные украинцы отмечают Михайлов день, или день святого Михаила – одного из самых почитаемых святых.

Церковный праздник Михайлов день был установлен еще в IV веке. Выбор даты связан с нумерологией. Раньше новый год отмечали в марте, и ноябрь был девятым по счёту месяцем. Его символизировали с девятью ангельскими чинами. Восьмое число по Юлианскому календарю указывает на день, в который должен был произойти Собор небесных сил во время Страшного суда.

Архангел Михаил – самый грозный ангел в воинстве Господнем. Он отличается бесстрашием, справедливостью и решительностью. Он первый выступил против речей Сатанаила. Михаил – самый главный архангел, борющийся с темными силами.

Православные верующие особенно чтят архангела Михаила, веря, что именно он защищает смертных перед лицом Всевышнего.

Приметы погоды на Михайлов день

К этой дате сельскохозяйственный сезон заканчивается. Крестьяне, начиная с этого дня, и на протяжении целой недели гуляли и пировали. По народным приметам на Михайлов день предсказывали погоду:

Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.

Утром густой туман – к потеплению.

Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

Увидеть иней утром – к снежной зиме.

Если 21 ноября раньше чем обычно расцвело, то ждите похолодания.

На хвойных деревьях почти нет шишек – зимушка тёплой будет.

Мокрый снег – к дождливой зиме.

На дубе много желудей – к мягкой зиме.

Если хотите весь следующий год не болеть, то в этот день в баньке попарьтесь.

Что можно делать в этот день

В старину в праздник Архангела Михаила 21 ноября отмечали окончание сельских работ. Поэтому, сходив с утра в церковь и искренне помолившись святому, люди устраивали гуляния.

В домах накрывались пышные столы с пивом и мясными блюдами, ведь уже через неделю прихожан ждал Филиппов или Рождественский пост. Вот до самого поста, то есть на неделю, праздник мог и затянуться. Столь долгое празднование считалось в порядке вещей.

Люди ходили в гости по родственникам и сами посиделки устраивали.

Следили в этот день и за погодой.

Что нельзя делать 21 ноября

Выполнять тяжелую работу.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Ссориться и даже повышать голос, этот праздник – лучший день для примирения.

Ничего не рубят и не режут – это запрет для мужчин, ничего не ткут – для женщин.

На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил накажет за такое.