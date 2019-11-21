Скачать
Четверг, 21.11.2019
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы
Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день
21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день

Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Смотрите фото (3)
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
07:57 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Сегодня православные украинцы отмечают Михайлов день, или день святого Михаила – одного из самых почитаемых святых.

Церковный праздник Михайлов день был установлен еще в IV веке. Выбор даты связан с нумерологией. Раньше новый год отмечали в марте, и ноябрь был девятым по счёту месяцем. Его символизировали с девятью ангельскими чинами. Восьмое число по Юлианскому календарю указывает на день, в который должен был произойти Собор небесных сил во время Страшного суда.

Архангел Михаил – самый грозный ангел в воинстве Господнем. Он отличается бесстрашием, справедливостью и решительностью. Он первый выступил против речей Сатанаила. Михаил – самый главный архангел, борющийся с темными силами.

Православные верующие особенно чтят архангела Михаила, веря, что именно он защищает смертных перед лицом Всевышнего.

Знаменательные события в истории: 21 ноября 2019 года

Приметы погоды на Михайлов день

К этой дате сельскохозяйственный сезон заканчивается. Крестьяне, начиная с этого дня, и на протяжении целой недели гуляли и пировали. По народным приметам на Михайлов день предсказывали погоду:

  • Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.

  • Утром густой туман – к потеплению.

  • Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

  • Увидеть иней утром – к снежной зиме.

  • Если 21 ноября раньше чем обычно расцвело, то ждите похолодания.

  • На хвойных деревьях почти нет шишек – зимушка тёплой будет.

  • Мокрый снег – к дождливой зиме.

  • На дубе много желудей – к мягкой зиме.

  • Если хотите весь следующий год не болеть, то в этот день в баньке попарьтесь.

Что можно делать в этот день

В старину в праздник Архангела Михаила 21 ноября отмечали окончание сельских работ. Поэтому, сходив с утра в церковь и искренне помолившись святому, люди устраивали гуляния.

В домах накрывались пышные столы с пивом и мясными блюдами, ведь уже через неделю прихожан ждал Филиппов или Рождественский пост. Вот до самого поста, то есть на неделю, праздник мог и затянуться. Столь долгое празднование считалось в порядке вещей.

21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день

Люди ходили в гости по родственникам и сами посиделки устраивали.

Следили в этот день и за погодой.

Что нельзя делать 21 ноября

Выполнять тяжелую работу.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Ссориться и даже повышать голос, этот праздник – лучший день для примирения.

Ничего не рубят и не режут – это запрет для мужчин, ничего не ткут – для женщин.

На Михайлов день нельзя преследовать корыстные цели, делать что-то ради собственной выгоды. Наши предки верили, что архистратиг Михаил накажет за такое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Приметы, Какой сегодня праздник, Михайлов день 2019, Что можно делать сегодня, Что нельзя делать 21 ноября, Погода 21 ноября, День святого Михаила.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
02 День в ООС: Шестеро раненных
03 Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
04 Порошенко о "нормандском саммите": "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию
05 "Спланированная информационная атака": Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Обострение на Донбассе: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
ООС: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь