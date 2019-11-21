Скачать
Четверг, 21.11.2019
"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
"Морское дело": в Гааге начались первые слушания Украины против РФ
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
В ФСБ заявили, что корабли переданы в нормальном состоянии
Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy
Лунин не попал в тройку претендентов на награду Golden Boy
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября

Кабмин поменял требования к обогревателям: что изменится

Кабмин поменял требования к обогревателям: что изменится
12:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:По мнению министра Алексея Оржеля, новые стандарты повысят энергоэффективность обогревателей.

Кабинет министров принял новые экологические нормы для домашних обогревателей. Согласно новым требованиям, обогреватели должны стать более энергоэффективными. Об этом написал на своей странице в Фейсбук Алексей Оржель.

"Правительство утвердило новый экодизайн европейского образца для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей. Согласно новым требованиям, они должны быть более энергоэффективными и меньше наносить вред окружающей среде", - написал он.

Министр заявляет, что таким образом на рынке Украины появятся экологические и энергоэффективные обогреватели. 

Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году

"Мы должны запомнить, что 1 гривня, вложенная в энергоэффективность, возвращается обратно в экономику как 3 гривни через экономический мультипликатор", - отметил министр. 

Он так же добавил, что правительство и дальше будет активно заниматься этим вопросом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Энергоэффективность, Обогреватель, Алексей Оржель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
03 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
05 Штормовой ветер и мороз: сегодня в Украине еще больше похолодает
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы
Обострение на Донбассе: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
ООС: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Coldplay презентовали новую песню &quot;Daddy&quot; и клип на нее (Видео)
Coldplay презентовали новую песню "Daddy" и клип на нее (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь