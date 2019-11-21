Кабмин поменял требования к обогревателям: что изменится

Кабинет министров принял новые экологические нормы для домашних обогревателей. Согласно новым требованиям, обогреватели должны стать более энергоэффективными. Об этом написал на своей странице в Фейсбук Алексей Оржель.
"Правительство утвердило новый экодизайн европейского образца для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей. Согласно новым требованиям, они должны быть более энергоэффективными и меньше наносить вред окружающей среде", - написал он.
Министр заявляет, что таким образом на рынке Украины появятся экологические и энергоэффективные обогреватели.
"Мы должны запомнить, что 1 гривня, вложенная в энергоэффективность, возвращается обратно в экономику как 3 гривни через экономический мультипликатор", - отметил министр.
Он так же добавил, что правительство и дальше будет активно заниматься этим вопросом.