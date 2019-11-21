Кабмин поменял требования к обогревателям: что изменится

Новости Украины:По мнению министра Алексея Оржеля, новые стандарты повысят энергоэффективность обогревателей.

Кабинет министров принял новые экологические нормы для домашних обогревателей. Согласно новым требованиям, обогреватели должны стать более энергоэффективными. Об этом написал на своей странице в Фейсбук Алексей Оржель.

"Правительство утвердило новый экодизайн европейского образца для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей. Согласно новым требованиям, они должны быть более энергоэффективными и меньше наносить вред окружающей среде", - написал он.

Министр заявляет, что таким образом на рынке Украины появятся экологические и энергоэффективные обогреватели.

"Мы должны запомнить, что 1 гривня, вложенная в энергоэффективность, возвращается обратно в экономику как 3 гривни через экономический мультипликатор", - отметил министр.

Он так же добавил, что правительство и дальше будет активно заниматься этим вопросом.