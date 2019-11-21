Китайский Новый год 2020: когда наступит год белой металлической крысы

Новости Украины:Вряд ли кто-то любит Новый год больше китайцев, ведь они отмечают его несколько раз.

Известно, что Китайский Новый год начинается не 1 января. Он приурочен к другому времени, которое высчитывается при помощи лунного календаря. Узнав эту дату, вы сможете понять, когда вступит в свои права животное-покровитель 2020 года — Белая Металлическая Крыса.

В Китайский Новый год происходит много чудес. Эксперты отмечают, что это день силы, в который можно загадать желание. Главное — верить в то, что нет ничего невозможного, а также правильно встретить Новый год по китайскому календарю.

Начало Нового года в Китае

Чтобы узнать дату начала этого большого восточного праздника, необходимо обратиться за помощью к лунному календарю. Постоянной даты у этого события нет. Новый год в Китае начинается во время второго Новолуния после 21 декабря — дня зимнего солнцестояния.

Если верить лунному календарю, то второе Новолуние произойдет 25 января. Если быть более точными, то 2020 год наступит 25 января в 00:03 по московскому времени. В этот день, согласно древним поверьям, следует находиться рядом со своей семьей.

Традиции Китайского Нового года

Все чаще восточный праздник отмечается на Западе. Отчасти это обусловлено модными веяниями, но с каждым годом все больше людей поздравляют друг друга с этим событием.

Если в Китае торжество продлится до 10 февраля и закончится праздником Весны, то в западных странах и в России люди празднуют только первый день. В этот раз Китайский Новый год выпадает на ночь с пятницы на субботу, так что можно будет как следует повеселиться с друзьями и близкими. Можно собрать гостей дома, а можно отправиться на развлекательное мероприятие. Главное, чтобы все были вместе и у всех было прекрасное праздничное настроение.

Не забудьте подарить близким людям главный талисман 2020 года — Белую Металлическую Крысу. Дарить талисман года — это одна из главных традиций, которые пришли к нам с Востока. Металлическая Крыса — символ достатка и единения семьи, поэтому 25 января особенно важно будет встретиться с родственниками, пообщаться с семьей, с любимым человеком. Это будет лучшим подарком для того, кто дорог вашему сердцу.

Китайский Новый год — очень мощный с энергетической точки зрения день, поэтому можно воспользоваться специальными ритуалами и заговорами на удачу, деньги и любовь.