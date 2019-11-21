Украина хочет потратить свыше 200 миллионов на научное судно

Новости Украины:В Минобразования говорят, что это позволит Украине быть более независимой в изучении Мирового океана.

Кабинет министров выделил около 252 млн грн на закупку научного океанского судна ледового класса.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 ноября.

"На приобретение судна правительство выделило в 252 млн гривен", - сказано в сообщении.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году произойдет его первый выход в океан под украинским флагом.

"Для нас это большая победа. Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое наравне с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

По словам Дикого, для обслуживания станции Украина ежегодно фрахтует иностранные суда.

"Морские исследования долгое время вообще не проводились, только в прошлом году начали кое-что делать с бортов рыболовецких судов, которые, конечно, же не являются полноценными "плавучими лабораториями". Покупка собственного судна и возобновление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности. Также мы сможем создавать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота. И, кстати, будет очень символично к 25-летию нашей станции "Академик Вернадский" прийти к ней на собственном судне", - сказал Дикий.