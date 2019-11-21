Скачать
Четверг, 21.11.2019
"Трускавец по-новому": нардепы отправятся в США на обучение
"Трускавец по-новому": нардепы отправятся в США на обучение
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит
Динамо обжалует решение по делу расизма
Динамо обжалует решение по делу расизма
Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года
Оксфордский словарь назвал главное слово 2019 года

Украина хочет потратить свыше 200 миллионов на научное судно

Украина хочет потратить свыше 200 миллионов на научное судно
16:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобразования говорят, что это позволит Украине быть более независимой в изучении Мирового океана.

Кабинет министров выделил около 252 млн грн на закупку научного океанского судна ледового класса.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 ноября.

"На приобретение судна правительство выделило в 252 млн гривен", - сказано в сообщении.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году произойдет его первый выход в океан под украинским флагом.

Кабмин добавил три компании в список стратегических объектов

"Для нас это большая победа. Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое наравне с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

По словам Дикого, для обслуживания станции Украина ежегодно фрахтует иностранные суда.

Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

"Морские исследования долгое время вообще не проводились, только в прошлом году начали кое-что делать с бортов рыболовецких судов, которые, конечно, же не являются полноценными "плавучими лабораториями". Покупка собственного судна и возобновление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности. Также мы сможем создавать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота. И, кстати, будет очень символично к 25-летию нашей станции "Академик Вернадский" прийти к ней на собственном судне", - сказал Дикий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Минобразования, Научный крейсер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
03 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
05 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине впервые провели трансплантацию в районной больнице
В районной больнице впервые провели трансплантацию
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
КС признал неконституционным закон Зеленского об уполномоченных Рады
КС признал неконституционным закон Зеленского
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь