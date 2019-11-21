"Трускавец по-новому": нардепы отправятся в США на обучение

Новости Украины:Евгения Кравчук рассказала, что депутаты девятого созыва поучаствуют в программе обменов Конгресса Open World.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала посещение народными депутатами Верховной Рады текущего IX созыва США по программе обменов Конгресса Open World с образовательной целью.

"Команда программы обменов Конгресса Open World, которая уже много лет работает с украинцами, планирует в течение ближайших полтора года организовать приезд в США всех новоизбранных депутатов Верховной Рады. Из разных фракций и групп. Это будет двухнедельная программа, которая будет состоять из лекций, встреч, обмена опытом с конгрессменами и сотрудниками комитетов Конгресса в Вашингтоне.

Плюс - пребывание в одном из штатов и ознакомление с моделью сотрудничества депутатов, федеральных управленцев и представителей локального самоуправления", - написала Кравчук на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что эта образовательная программа в США будет подобной той, что была реализована в Трускавце для представителей партии "Слуги народа" в начале августа текущего года. "Обучения много не бывает", - добавила Кравчук.