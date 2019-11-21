Приостановка выплат: в Минсоцполитики рассказали, что происходит

Новости Бизнеса:Министерство социальной политики гарантирует продолжение штатного режима выплат застрахованным лицам, которое осуществляет Фонд социального страхования.

Министерство социальной политики Украины намерено обжаловать решение Печерского районного суда Киева о восстановлении Евгения Баженкова на должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования.

"Мы готовим апелляцию", - сказал заместитель министра социальной политики Олег Коваль на брифинге в четверг в Киеве.

Он отметил, что министерство обратится с жалобой после того, как будет получено полное решение суда.

Баженков был уволен с вышеуказанной должности в средине 2018 года, но несколько недель назад Печерский суд восстановил его и постановил выплатить средний заработок за этот период в сумме 858 тыс. грн.

В министерстве также сообщили, что после увольнения Баженкова предыдущее руководство Минсоцполитики обратилось в правоохранительные органы относительно открытия уголовных дел по факту выведения из государственной собственности 71 объекта. По этим фактам было возбуждено два уголовных дела, в которых фигурирует Баженков. На данный момент эти дела объединены еще с третьим делом по деятельности Фонда соцстрахования.

"Минсоцполитики ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с какими-либо лицами, которые имеют отношение в качестве фигурантов к уголовным делам, где речь идет не только злоупотреблениях, а и о хищении госимущества", - подчеркнул Коваль.

Как сообщалось, заместитель министра соцполитики Олег Коваль в среду заявил, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, "похожа на рейдерский захват", и обвинил Баженкова в незаконных действиях с имуществом Фонда при содействии госрегистратора.

Про информации Коваля, госрегистратор в Едином госреестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований незаконно указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда соцстрахования, несмотря на то, что полномочия по восстановлению или увольнению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда соцстрахования.

Вместе с тем, пресс-служба Фонда сообщила, что Печерский райсуд Киева от 8 ноября 2019 года отменил постановление правления фонда от 15 мая 2018 года об увольнении Баженкова, и он был восстановлен в должности 15 ноября 2019 года. Также в Фонде заявили, что приостановили перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам в связи с окончанием утвержденных бюджетом Фонда сметных назначений по указанному направлению.

В то же время, Минсоцполитики позже опровергло информацию о том, что Фонд соцстрахования прекратит выплаты больничных и пособий по беременности и родам.

В ведомстве отметили, что на сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Более того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

Кроме того, 18 ноября Минсоцполитики уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора касательно регистрации Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.