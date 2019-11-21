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В "Слуге народа" разрабатывают положение о фракции

В "Слуге народа" разрабатывают положение о фракции
17:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде разрабатывают положение о своей фракции.

Об этом заявил председатель Давид Арахамия.

"Мы дали (задание -прим. ред.) нашим юристам разработать положение о фракции. Мы проголосуем за него на следующей неделе, когда соберется фракция", - сообщил Арахамия журналистам в четверг в Киеве.

Он также рассказал, что в положении о фракции будет закреплен механизм вступления и исключения депутата из фракции, приостановление его членства в ней.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" исключила из своего состава народных депутатов Антона Полякова и Анну Скороход.

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"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - сказал журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Народный депутат Роман Иванисов на время проверки обнародованной в СМИ информации приостановил свое членство во фракции "Слуга народа".

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Ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

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Слуга народа, Давид Арахамия, Фракция Слуга народа.
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