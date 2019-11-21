Скачать
Четверг, 21.11.2019
Разумков: Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей
Разумков: Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн

Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв

Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
18:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал отмену призыва в Украине.

Конкретной даты отмены призыва в армию и перехода на контрактную армию, пока нет. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Левому берегу.

"Нет, пока нет. Но я надеюсь, что мы их (даты - ред.) скоро озвучим. Это не будет сразу, призыв сначала будет просто уменьшен, и это, кстати, очень хорошо согласуется с территориальной обороной. По сути, при нормальном развитии территориальной обороны не будет необходимости в призыве", - заявил Загороднюк.

По мнению министра, более эффективный путь для Украины - это создание мощной территориальной обороны.

Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН

"Как бы мы успешно не реформировали 250 тысяч человек, этого недостаточно. И это при том, что мы хотим "убить" призыв, это наш план. Посему нам надо развивать территориальную оборону", - заявил министр, добавив, что формально она есть, однако не в том качестве, как хотелось бы.

По словам Загороднюка, главная задача теробороны - сделать жизнь оккупантов настолько невыносимой, чтобы они отказались от идеи оккупации. “Если заходит оккупант, его за каждым углом должен ждать человек с автоматом или с чем угодно, чтобы враг не мог расслабиться ни на секунду. Это наша задача”, - подчеркнул министр.

Как сообщалось, ранее Загороднюк заявил, что позиция государства и его лично заключается в том, чтобы отменить призыв на военную службу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армия, ВСУ, Украинская армия, Андрей Загороднюк, Призыв в армию в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
04 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
05 Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
&quot;Трускавец по-новому&quot;: нардепы отправятся в США на обучение
"Трускавец по-новому": нардепы отправятся в США на обучение
В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь