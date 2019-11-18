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Понедельник, 18.11.2019
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Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН

Загороднюк о возвращении кораблей: Россия выполнила требование Трибунала ООН
20:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава Минобороны рассматривает возвращение Россией захваченных судов, как выполнение решения Международного трибунала ООН.

Возвращенные российской стороной малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, заявляет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу", - написал Загороднюк в своем телеграмм-канале в понедельник вечером.

Министр отметил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов не является актом доброй воли с российской стороны. "Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", - отметил он.

В ВМС Украины подтвердили передачу захваченных кораблей

"Мы и дальше будем строить способен военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", - резюмировал Загороднюк.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Возвращение кораблей: Полозов напомнил об обязательствах РФ

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

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ВМС ВСУ, Захваченные корабли, Андрей Загороднюк.
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