Возвращение кораблей: Полозов напомнил об обязательствах РФ

Новости Украины:Полозов считает, что после возвращения в Украину захваченных кораблей РФ должна прекратить уголовное преследование украинских моряков.

После возвращения в Украину захваченных кораблей Россия должна прекратить уголовное дело против украинских военных моряков.

Об этом заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов в Facebook.

Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года вынес приказ о применении обеспечительных мер.

"Подпунктом 1 (а) пункта 124 данного приказа установлена обязанность Российской Федерации незамедлительно вернуть Украине два малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны-Капу", - отметил Полозов.

По словам адвоката, в начале сентября военнопленные украинские моряки смогли вернуться в Украину.

"Таким образом подпункт 1 (b) приказа трибунала российскими властями был выполнен… То же самое касается подпункта 1 (a), о возвращении кораблей", - написал Полозов.

По его словам, сейчас корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу" выводят из Керчи.

"После возвращения в Украину захваченных моряков и их кораблей, естественным и разумным завершением всей этой истории в России должно быть прекращение уголовного дела против моряков", - добавил Полозов.

Как сообщалось, сегодня, 17 ноября, захваченные украинские военные катера "Бердянськ" и "Нікополь", а также буксир "Яни Капу", в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории "Генмола" в Керчи.

По сообщению российских СМИ, передача украинских военных судов состоится 18 ноября.