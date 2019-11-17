Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня

Новости Украины:Россия вернет Украине захваченные корабли ВМС 18 ноября.

Украинские суда, которые были захвачены в Керченском проливе, будут переданы Киеву завтра, 18 ноября.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму.

В ФСБ подтвердили, что буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.

Передача состоится в нейтральных водах, подробности процедуры передачи не сообщаются. "Думская" ранее сообщила, что встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут. Из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Как сообщалось ранее, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" (P175) и "Никополь" (P176), а также рейдового буксира "Яны Капу" (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате". В частности, по имеющейся информации, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris, произведенные в США), которые были установлены на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры с оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.