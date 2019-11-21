Разумков: Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены

Новости Украины:Дмитрий Разумков заявил, что расследование преступлений Майдана не "поставят на паузу".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в Мариуполе заверил, что расследования преступлений против участников Революции Достоинства очень важны и не будут прекращены.

Об этом 21 ноября сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

"Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены", - отметил Разумков, отвечая на вопросы журналистов о годовщине начала Евромайдана.

Как сообщалось ранее, прокуратура с 20 ноября теряет функцию следствия. В то же время, прокуратура продолжит руководить расследованиями в производствах, которые перейдут в органы досудебного расследования.

В Украине День Достоинства и Свободы отмечается каждый год 21 ноября согласно указу Президента от 13 ноября 2014 года. Он установлен в честь начала двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Помаранчевой революции 2004 года иРеволюции Достоинства 2013 года.