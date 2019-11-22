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Объявила голодовку: адвокат семей героев Небесной сотни требует восстановить следствие по делам Майдана

Объявила голодовку: адвокат семей героев Небесной сотни требует восстановить следствие по делам Майдана
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат семей героев Небесной сотни объявила голодовку.

Евгения Закревская, адвокат семей героев Небесной сотни, объявила голодовку, требуя принятия ВР поправки, которая позволит продолжить расследование дел Майдана после потери Генпрокуратурой следственных функций.

Об этом Закревская заявила в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть - до того времени, пока не примут поправку, не создадут это управление (в ГБР – ред.) и не переведут туда всех следователей (которые занимались делами Майдана – ред.), я вам это обещаю", - сказала Закревская.

Она напомнила, что расследование дел Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о ГБР, в результате чего не было создано специальное управление, в которое бы перевели следователей Генпрокуратуры, занимавшихся этими делами.

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Как известно, расследованием дел Майдана занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управления Горбатюка было расформировано.

В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, в него вошли три отдела.

До конца ноября большую часть дел о событиях на Евромайдане должны были передать для расследования в ГБР, а также СБУ, Нацполицию и НАБУ. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и в дальнейшем заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства в делах Майдана.

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15 ноября Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно совершенствования деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

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Верховная Рада, Голодовка, Евгения Закревская, Дела Майдана.
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