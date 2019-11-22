Чумак о делах Майдана: ГПУ сообщила о подозрении 300 лицам

Новости Украины:По делам Майдана ГПУ сообщила о подозрении 163 правоохранителям.

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении по делам Майдана 300 лицам, в том числе 33 чиновникам и 163 правоохранителям.

Об этом заявил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 300 лицам, из них 33 чиновникам, 163 сотрудникам органов внутренних дел, в том числе 19 следователям, 14 прокурорам, 10 судьям, 50 гражданским лицам, которых называли "титушками", - сказал Чумак.

По его словам, в суд направлено 80 обвинительных актов в отношении 174 лиц. По результатам расследования, виновными в совершении уголовных правонарушений признаны 20 человек, в отношении 19 из них вынесены обвинительные приговоры.

"Это только то, что сделала Генеральная прокуратура", - заметил заместитель генпрокурора.

В то же время, по его информации, по всей стране в производстве по этой категории сообщено о подозрении 445 лицам. Среди них 48 должностных лиц и 229 правоохранителей, в том числе 27 следователей, 20 прокуроров, а также 23 судьи. Направлены в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек. Виновными в совершении преступлений суды признали 59 человек, в отношении 46 из них вынесены обвинительные приговоры.

Как сообщалось, 20 ноября у Генпрокуратуры завершаются полномочия следствия. Все уголовные дела, в том числе в отношении преступлений во время Революции Достоинства, должны быть переданы по подследственности в Нацполицию, НАБУ, СБУ и ГБР. С этой целью в ГПУ создали специальную инвентаризационную комиссию.

14 ноября под стенами Офиса Президента состоялась акция "Майдан. Забвению не подлежит". Активисты требовали эффективно расследовать дела Майдана и не допустить их замораживания на неопределенный срок.