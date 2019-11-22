Скачать
Пятница, 22.11.2019
Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
Праздник к нам приходит: как пройдут Новый Год и Рождество в Киеве и сколько на это потратят
Как пройдут Новый Год и Рождество в Киеве и сколько на это потратят
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму
Новый год 2020: главная елка Украины нарядится на кругленькую сумму

"Все прошло спокойно": полиция отчиталась о ситуации в Киеве (Видео)

"Все прошло спокойно": полиция отчиталась о ситуации в Киеве (Видео)
00:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.

Мероприятия приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы в центре Киева, в которых взяло участие более 5 тыс. человек, на всех локациях прошли спокойно, правоохранители не зафиксировали правонарушений, сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Фейсбук в четверг.

"Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находилось более 5 тыс. человек и к охране порядка было задействовано около 1 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работали полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации правоохранителей, наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства.

Разумков: Расследования преступлений против участников Революции Достоинства - важны и не будут прекращены

Как сообщалось ранее, на Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", приуроченное к шестой годовщине начала Революции Достоинства.

На главной площади страны собралось несколько тысяч человек. Организатором акции выступило "Движение сопротивления капитуляции".

"Майдан - это значительное явление самоорганизации": Парубий дал показания в суде

В четверг со сцены Майдана выступили участники протестов конца 2013 - начала 2014 годов, ветераны АТО/ООС, политики и общественники. Они напомнили, как начиналась революция, и за какие идеалы погибла Небесная сотня, поскольку, по их словам, достижение этих целей сегодня под угрозой срыва.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Вече, Андрей Крищенко, День достоинства и свободы, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
02 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
03 Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
04 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
05 Американский дипломат: Давление администрации Трампа на Украину есть и сейчас
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Все прошло спокойно&quot;: полиция отчиталась о ситуации в Киеве (Видео)
"Все прошло спокойно": полиция отчиталась о ситуации в Киеве
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Министр обороны: Мы хотим &quot;убить&quot; призыв
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
&quot;Потомки&quot; древних быков вернутся на Черниговщину спустя полтысячи лет
"Потомки" древних быков вернутся на Черниговщину спустя полтысячи лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь