"Все прошло спокойно": полиция отчиталась о ситуации в Киеве (Видео)

Новости Украины:Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.

Мероприятия приуроченные ко Дню Достоинства и Свободы в центре Киева, в которых взяло участие более 5 тыс. человек, на всех локациях прошли спокойно, правоохранители не зафиксировали правонарушений, сообщает отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Фейсбук в четверг.

"Никаких правонарушений не было. По нашим подсчетам, на вече находилось более 5 тыс. человек и к охране порядка было задействовано около 1 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Традиционно работали полиция диалога, кинологи и взрывотехники. Все прошло спокойно", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации правоохранителей, наибольшее количество участников находилось на столичном Майдане Независимости, где проходило вече по случаю годовщины начала революции Достоинства.

Как сообщалось ранее, на Майдане Независимости в Киеве состоялось вече "У нас есть достоинство", приуроченное к шестой годовщине начала Революции Достоинства.

На главной площади страны собралось несколько тысяч человек. Организатором акции выступило "Движение сопротивления капитуляции".

В четверг со сцены Майдана выступили участники протестов конца 2013 - начала 2014 годов, ветераны АТО/ООС, политики и общественники. Они напомнили, как начиналась революция, и за какие идеалы погибла Небесная сотня, поскольку, по их словам, достижение этих целей сегодня под угрозой срыва.