"Моя декларация публичная": Садовый не знает, где возьмет 50 млн для оплаты залога

Новости Украины:Садовый говорит, что у него нет 50 миллионов гривень на залог.

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 миллионов гривень для оплаты залога, о котором Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать перед судом.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на заявление Садового в эфире ZAXID.NET.LIVE.

"Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали. Вы знаете, моя декларация публичная, все, что у меня есть. Посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", - заверил Садовый.

На вопрос, где он возьмет нужную сумму денег, мэр ответил, что будет обращаться к людям или, возможно, что-то продаст.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила подозрение мэру Львова Андрею Садовому. Ему инкриминируют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 УК – злоупотребление служебным положением.

Как пояснил сам Садовой, дело связано с выделением во Львове земли под индустриальный парк. По его словам, начиная с 2015 года, идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры.