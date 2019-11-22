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Пятница, 22.11.2019
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22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

22 ноября - приметы и обряды в День Матроны

22 ноября - приметы и обряды в День Матроны
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:22 ноября верующие почитают память преподобной Матроны, которая жила в Константинополе в V веке.

Традиции 22 ноября

Считается, что с этого дня зима встает на ноги, налетают морозы, и в народе говорили, что зима едет на белой лошади, а когда она устает, в сани запрягает пегую - тогда начинаются оттепели, снег буреет и кое-где даже появляются проталины.

В этот день можно было начинать лечение травами, заготовленными летом, - они уже хорошо высыхали к этому времени. Сушили травы и коренья на чердаках, у русской печи, а если лето было дождливым - и в овинах, когда сушка и обмолот хлеба либо не начинались, либо были уже окончены.

Лечебными травами пользовались в каждом доме - другие способы лечения стали доступны народу не так давно. Но были и намного более сведущие в лечении и травами, и другими способами люди - знахари-целители. Они были известны по всей округе, и к ним приходили и приезжали издалека. Умение лечить болезни, присушивать возлюбленного, находить пропавший скот было незаменимо. Способы и время сбора трав, приготовления из них лекарств передавались из поколения в поколение, рецепты записывались в тетрадки - так появились самые первые народные лечебники. Знахари фактически выступали в роли хранителей традиций.

Приметы на 22 ноября

Если гусь выйдет на лед, то будет еще плавать по воде.

На Матрену иней на деревьях - к морозам.

Облачная, снежная погода - жди ненастного мая.

Знаменательные события в истории: 22 ноября 2019 года

Иней на Матрену - урожай овса, дождь - пшеницы.

Если на Матрену стоит хорошая погода, то стоять ей целых три недели.

Зима не сама на ноги встает - ее Матрена ставит.

С Матрены зимней встает зима, убитая михайловскими оттепелями.

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