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Украина находится среди лидеров в мире по количеству жертв от мин

Украина находится среди лидеров в мире по количеству жертв от мин
08:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Украина попала в пятерку стран мира с самым высоким уровнем смертности от взрывов мин.

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибло или получило ранения 325 человек, передает Deutsche Welle

"На данный момент площадь заминированных территорий в Украине оценивается в более семь тысяч квадратных километров. Украина также входит в список стран с самым высоким количеством жертв и пострадавших от мин, утверждают эксперты", – сказано в сообщении на сайте Deutsche Welle, со ссылкой на доклад "Landmine Monitor 2019", который в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене международная неправительственная организация Handicap International.

Подчеркивается, что Украина оказалась на пятом месте в мире в рейтинге стран с самым высоким количеством жертв этой разновидности боеприпасов. На первом месте в этом списке оказался Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертвы разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.

Всего в течение 2018 года в мире от мин и взрывных устройств погибли или получили ранения 6897 человек. Большинство жертв - мирные жители, из которых более половины - дети. Статистика охватывает только официально зарегистрированные и подтвержденные случаи смерти или увечья от мин и аналогичных взрывных устройств.

"Ухудшают статистику погибших и раненых именно "вооруженные конфликты и масштабное насилие" в Украине, Ливии, Афганистане, Йемене, Сирии, Нигерии и Мьянме и ряде других стран", - отмечают в Handicap International.

В обнародованном докладе отмечается, что в Украине площадь заминированных территорий оценивается примерно в 7 тыс. кв. км. "Впрочем, это лишь приблизительные подсчеты, поэтому настоящий показатель заминированной площади может отличаться от этих оценок", – сказано в сообщении.

Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

Авторы публикации, в частности, отслеживали соблюдение Оттавского договора. Он запрещает применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин, а также регулирует процесс разминирования и поддержку пострадавших.

С 25 по 29 ноября в Осло пройдет конференция государств-участников соглашения, призвана оценить ситуацию в этой сфере.

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В 1996-1997 годах правительство Канады и представители еще десятков стран самостоятельно провели ряд конгрессов, завершившиеся принятием Оттавского договора. На август 2018 году до конвенции присоединились уже 164 страны. Данный процесс был запущен в том числе и благодаря активной гражданской кампании за запрет противопехотных мин. 1997 году данный движение получил Нобелевскую премию мира.

Как сообщалось, 16 июня Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что по данным МинВОТа за период вооруженного конфликта от мин погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 - получили ранения.

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Смертность, Взрывы, Мины, Взрывы мин.
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