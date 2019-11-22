Всемирный конгресс украинцев призывает мир почтить память жертв Голодомора

Новости Украины:В ВКУ заявляют, что мир должен учесть уроки прошлого, чтобы такое больше не повторилось.

Всемирный конгресс украинцев и двадцатимиллионная украинская диаспора призывают международное сообщество присоединиться к украинцам во всем мире в чествовании памяти жертв Голодомора и в признании правды.

Как сообщает пресс-служба СКУ, в субботу, 23 ноября, украинцы всего мира зажгут в своих домах свечи в память о жертвах Голодомора-геноцида.

"Свеча объединяет нас в обязательстве помнить и распространять историю о Голодоморе, неутомимо работая над признанием Голодомора геноцидом украинского народа каждым государством мира. В 1932-33 годах, в разгар сознательно спланированного голода, унесшего миллионы невинных жизней, лишь немногие имели смелость говорить правду. Однако мало кто хотел об этом слушать. В 2019 году мы уже не можем испытывать страх перед этой правдой", - говорится в сообщении.

В ВКУ отметили, что преступление Голодомора и мотивы преступника, которым является тоталитарный режим Сталина, хорошо задокументированы. И поэтому каждый человек свободного мира, который разделяет основные человеческие права и свободы, должен учитывать уроки Голодомора и защищать демократические принципы и ценности.

"В субботу, 23 ноября 2019 года, в Международный день памяти жертв Голодомора, помолимся за каждого, кто погиб во время этого геноцида. Пусть свеча, которая горит в нашем окне, напоминает миру о прошлом и является маяком надежды для всех угнетенных сегодня народов", - сообщили в ВКУ.

Как сообщалось ранее, 82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа,