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Всемирный конгресс украинцев призывает мир почтить память жертв Голодомора

Всемирный конгресс украинцев призывает мир почтить память жертв Голодомора
10:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В ВКУ заявляют, что мир должен учесть уроки прошлого, чтобы такое больше не повторилось.

Всемирный конгресс украинцев и двадцатимиллионная украинская диаспора призывают международное сообщество присоединиться к украинцам во всем мире в чествовании памяти жертв Голодомора и в признании правды.

Как сообщает пресс-служба СКУ, в субботу, 23 ноября, украинцы всего мира зажгут в своих домах свечи в память о жертвах Голодомора-геноцида.

"Свеча объединяет нас в обязательстве помнить и распространять историю о Голодоморе, неутомимо работая над признанием Голодомора геноцидом украинского народа каждым государством мира. В 1932-33 годах, в разгар сознательно спланированного голода, унесшего миллионы невинных жизней, лишь немногие имели смелость говорить правду. Однако мало кто хотел об этом слушать. В 2019 году мы уже не можем испытывать страх перед этой правдой", - говорится в сообщении.

День памяти жертв Голодомора: в КГГА обнародован план мероприятий

В ВКУ отметили, что преступление Голодомора и мотивы преступника, которым является тоталитарный режим Сталина, хорошо задокументированы. И поэтому каждый человек свободного мира, который разделяет основные человеческие права и свободы, должен учитывать уроки Голодомора и защищать демократические принципы и ценности.

"В субботу, 23 ноября 2019 года, в Международный день памяти жертв Голодомора, помолимся за каждого, кто погиб во время этого геноцида. Пусть свеча, которая горит в нашем окне, напоминает миру о прошлом и является маяком надежды для всех угнетенных сегодня народов", - сообщили в ВКУ.

Как сообщалось ранее, 82% граждан Украины считают, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом украинского народа,

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Голодомор, ВКУ, Всемирный конгресс украинцев.
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