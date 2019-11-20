День памяти жертв Голодомора: в КГГА обнародован план мероприятий

Новости Украины:В КГГА обнародовали план мероприятий ко Дню памяти жертв Голодомора.

В Киеве ко Дню памяти жертв Голодомора, который отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября, состоятся траурные мероприятия, поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция "Зажги свечу".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С целью почтения памяти на должном уровне жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов, утвержден соответствующий план мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, 23 ноября состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может присоединиться к акции и установить свечу на подоконнике.

В этот день на территории Киева приспустят флаги и ограничат развлекательные мероприятия, внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

В храмах 23 ноября отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

А накануне, 22 ноября, в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей Киева будет организована встреча-реквием "Голод 33-го - боль души и память сердца". В этот же день состоятся лекции и просмотр документального фильма в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия".

До 29 ноября в Государственном архиве г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Также в ноябре организуют показы документально-хроникальных фильмов: украинской драмы режиссера Олеся Янчука "Голод-33" (1991) по мотивам повести Василия Барки "Желтый князь" и документальной ленты режиссера, писательницы и журналистки Анны Гин "Жернова" (2008) в коммунальных кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм".