В Украине запустили онлайн-систему жалоб на таможне

Новости Украины:Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов анонсировал запуск новой онлайн-системы жалоб на таможне.

Государственная таможенная служба запустила систему подачи жалоб онлайн, обещают ответы "человеческим языком" и рассмотрение в течении 5 дней.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефьодов в Facebook.

Нефьодов заявил, что пока что система находится в тестовом режиме.

Вся коммуникация будет происходить исключительно в электронной форме, и "человеческим языком".

По его словам, жалобы будут перенаправляться в регионы, а на центральном уровне ДМС будет отслеживать статистику и объективность ответов.

Нефьодов, также предостерег людей от возможного заспамлення сервиса.

"Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", подчеркнул он.

Нефьодов добавил, что с декабря планируется интегрировать систему в общий Контактный Центр Кабмина. Проверить онлайн-систему можно по ссылке.