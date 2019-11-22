Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт

Новости Украины:В данным момент решается вопрос о принудительной эвакуации членов экипажа.

В Одессе решается вопрос о принудительной эвакуации троих украинцев с танкера "Делфи" (флаг Молдовы), потерпевшего крушение в Черном море, на городском пляже.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, которая координирует мероприятия по спасению людей, сейчас судно находится в нескольких десятках метров от берега в районе пляжа "Дельфин".

Судно, оказавшееся на мели, завалилось на борт, из-за сильного ветра корпус "бьется" о волнорез.

Новое столкновение с волнорезом может привести кораблекрушению и экологической катастрофе.

Как сообщили в пресс-службе, трое членов экипажа до сих пор остаются на судне и отказываются его покидать.

"Им якобы не разрешает судовладелец, который находится за рубежом, и связаться с ним сейчас невозможно. Может, они опасаются, что им не выплатят зарплату... Сейчас рассматривается вопрос о принудительной эвакуации экипажа – стоит вопрос о жизни людей", - отметили в ОГА.

В Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер "Делфи" (флаг Молдовы) с тремя украинцами на борту, которые отказываются покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта "Пивденный" (Одесская обл.). Судно без топлива, обесточено, двигатель не работает.

Позднее его снесло ветром к пляжу "Дельфин" в Одессе. По данным госпредприятия "Администрация морских портов Украины", этот танкер-бункеровщик (владелец – компания, которая зарегистрированная в Бирмингеме) не имеет груза.

Как отметили в Одесской ОГА, это так называемое "серое" судно, без должной регистрации. Спасательные суда не могут подойти к танкеру из-за сложных погодных условий.