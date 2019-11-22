Скачать
Пятница, 22.11.2019
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон

На следующей недели Сенцов выступит перед депутатами Европарламента

На следующей недели Сенцов выступит перед депутатами Европарламента
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Ожыдается, что на этом заседании Сенцову вручат премию Сахарова.

Украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября выступит в Европейском парламенте.

Об этом говорится в повестке дня заседания Европарламента на 26 ноября.

Выступление состоится с 12.00 до 12.30 по местному времени (с 13.00 до 13.30 по Киеву).

Сенцову 26 ноября в Страсбурге вручат премию имени Андрея Сахарова.

Сенцов рассказал, благодаря чему Путин до сих пор у власти и делает то, что хочет

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 моряка, которых захватила ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

25 октября 2018 года Сенцову была присуждена премия имени Сахарова, но тогда он не имел возможности получить ее лично.

Как сообщалось ранее, бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти в аннексированном Крыму наказывают несогласных из-за страха "движения в сторону Украины".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европарламент, Премия Сахарова, Страсбург, Олег Сенцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
03 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
04 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Самый &quot;взрослый&quot; в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь