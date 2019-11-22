На следующей недели Сенцов выступит перед депутатами Европарламента

Новости Украины:Ожыдается, что на этом заседании Сенцову вручат премию Сахарова.

Украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября выступит в Европейском парламенте.

Об этом говорится в повестке дня заседания Европарламента на 26 ноября.

Выступление состоится с 12.00 до 12.30 по местному времени (с 13.00 до 13.30 по Киеву).

Сенцову 26 ноября в Страсбурге вручат премию имени Андрея Сахарова.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину из РФ вернулись 24 моряка, которых захватила ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

25 октября 2018 года Сенцову была присуждена премия имени Сахарова, но тогда он не имел возможности получить ее лично.

Как сообщалось ранее, бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти в аннексированном Крыму наказывают несогласных из-за страха "движения в сторону Украины".