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Суббота, 16.11.2019
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Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины

Сенцов об оккупированном Крыме: Люди там боятся всех этих движений в сторону Украины
20:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сенцов предупреждает о том, что в Крыму скоро полностью закроют свободу интернета.

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти в аннексированном Крыму наказывают несогласных из-за страха "движения в сторону Украины".

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

"В России есть проблема со свободой слова, там вообще проблема со свободой всего. Политических партий, общественных движений, экономическая свобода, свобода слова, свобода печати, свобода волеизъявления, свобода совести. Там нет свободы. Никакой. Там скоро закроют свободу интернета. Уже поставили (соответствующее - ред.) оборудование на всех главных провайдеров, чтобы контролировать трафик тех сайтов, которые им не нравятся", - отметил он.

Режиссер заметил, что в Крыму это особенно заметно.

"В Крыму любое сомнение относительно этой власти, любое высказывание публичное, не дай Бог, выйти на улицу, - всё это сразу уголовное дело, срок. Поэтому они там боятся всех этих движений в сторону Украины. Это как в концлагере получается. Режим, которым заправляют захватчики, а тех, кто против, жестко наказывают", - сказал Сенцов.

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Он добавил, что на аннексированном полуострове выросло количество полицейских и тех, кто может донести на другого.

"Во-первых, там количество полицейских увеличилось, как и людей, которые могут доложить чиновникам. Это как выйти на улицу голым - тебя сразу же заметят. Там тоже самое. Они выжимают всё проукраинское население на материк, на украинскую территорию. А (в Крым - ред.) завозят из России чиновников, полицейских, военных, лояльных к Путину, и таким образом искусственно изменяют демографию", - отметил режиссер.

Также он заметил, что те крымчане, которые ранее были за Россию, разочаровались, потому что "Россия по-настоящему не имеет никакого отношения к России в телевизоре".

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"То есть той замечательной страны, где все равны, всё хорошо, не существует в принципе. Она существует только в телевизионной картинке, в работе пропаганды. Люди увидели реальную жизнь и ужаснулись тому, что увидели. Но против сказать уже ничего нельзя, поэтому все молчат", - добавил Сенцов.

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Россия, Права человека, Олег Сенцов, Оккупированный Крым.
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