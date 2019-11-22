Скачать
Пятница, 22.11.2019
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон

ВСУ получили от НАТО информацию о задачах штабов в ходе проведения операций

ВСУ получили от НАТО информацию о задачах штабов в ходе проведения операций
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Украины:Делегация ВСУ посетила спецштаб НАТО по планированию военных операций.

Представители Генштаба ВСУ и Стратегического командования НАТО по операциям обсудили задачи и ответственность штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В период с 19 по 22 ноября состоялся визит делегации Вооруженных сил Украины во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым к Стратегическому командованию НАТО по операциям., г.Монс (Королевство Бельгия)", - говорится в сообщении.

"По результатам встреч украинской делегацией получена развернутая информация о задачах и ответственности штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций", - добавили в штабе.

Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв

Как отмечается, заместитель начальника Генштаба ВСУ проинформировал представителей Стратегического командования НАТО по операциям во главе с начальником штаба Маркусом Кнейпом (Германия) о состоянии трансформации системы управления ВСУ, политике в области безопасности и оперативной обстановке вокруг Украины, ситуации в районе проведения ООС, в том числе, на участках разведения сил и средств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Минобороны, ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
03 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
04 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Самый &quot;взрослый&quot; в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь