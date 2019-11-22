ВСУ получили от НАТО информацию о задачах штабов в ходе проведения операций

Новости Украины:Делегация ВСУ посетила спецштаб НАТО по планированию военных операций.

Представители Генштаба ВСУ и Стратегического командования НАТО по операциям обсудили задачи и ответственность штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В период с 19 по 22 ноября состоялся визит делегации Вооруженных сил Украины во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым к Стратегическому командованию НАТО по операциям., г.Монс (Королевство Бельгия)", - говорится в сообщении.

"По результатам встреч украинской делегацией получена развернутая информация о задачах и ответственности штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций", - добавили в штабе.

Как отмечается, заместитель начальника Генштаба ВСУ проинформировал представителей Стратегического командования НАТО по операциям во главе с начальником штаба Маркусом Кнейпом (Германия) о состоянии трансформации системы управления ВСУ, политике в области безопасности и оперативной обстановке вокруг Украины, ситуации в районе проведения ООС, в том числе, на участках разведения сил и средств.