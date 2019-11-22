Скачать
Пятница, 22.11.2019
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
В Украине построят новые дороги: в Укравтодоре рассказали где и когда
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
Стало известно, когда примут закон о рынке земли
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
"Усик сводит меня в школу?": Уайлдер отреагировал на слова Ломаченко
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон

На праздники украинцам назначают дополнительные поезда

На праздники украинцам назначают дополнительные поезда
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Укрзализныця" назначила семь дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) на новогодние и рождественские праздники назначила семь дополнительных поездов, а также продлила маршруты пяти поездам, сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №181/182 Киев-Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26 декабря в 12:18 и прибывать в Киев в 00:02. Из Киева отправление запланировано на 00:55 22, 23, 26, 27 декабря, прибытие во Львов - 10:36.

Поезд №197/198 Киев-Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19, прибытие в Ковель в 14:48. Обратно - отправление из Ковеля в 11:27, прибытие в Киев в 20:45.

Поезд №216/215 Жмеринка-Киев будет курсировать 23 декабря: отправление из Жмеринки в 14:20, прибытие в Киев в 19:28.

Поезд №223/224 Киев-Одесса будет курсировать 29 декабря и 4 января. Из Киева поезд отправится в 07:46 и прибудет в Одессу в 17:55. Из Одессы поезд будет отправиться в 11:03 и прибудет в Киев в 20:31.

Поезд №205/206 Покровск-Харьков будет курсировать 22, 27, 28, 29, 30 декабря, 2 и 4 января. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Отправление из Харькова в 16:44 и прибытие в Покровск в 22:07.

Поезд №168 Львов-Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2 января. Отправление из Львова в 09:40 и прибытие в Одессу в 20:23. Отправление из Одессы в 10:18 и прибытие во Львов в 21:05.

Поезд №202/201 Львов-Ужгород назначен на 29 декабря и 1 января, отправление из Львова в 6:43 и прибытие в Ужгород в 12:10. Отправление из Ужгорода в 14:05 и прибытие во Львов в 19:55.

Маршрут поезда №72 Запорожье-Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 4 января. Отправка из Запорожья в 19:47 и прибытие в Чоп в 23:45 следующего дня. В обратном направлении отправление в 01:05 и прибытие в Запорожье в 07:49 следующего дня.

Маршрут поезда №76/75 Кривой Рог-Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 4 января, обратно из Ужгорода - с 29 декабря по 3 января. Отправление из Кривого Рога в 20:59 и прибытие в Ужгород в 21:58, отправление из Ужгорода в 06:25 и прибытие в Кривой Рог в 6:23.

Праздник к нам приходит: как пройдут Новый Год и Рождество в Киеве и сколько на это потратят

Маршрут поезда №179/192 Днепр-Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 4 января. Отправление из Днепра в 22:39 и прибытие во Львов в 16:25. В обратном направлении поезд будет отправляться в 23:19 и прибывать в 17:17.

Маршрут поезда №180/291 Львов-Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 4 января. Отправление из Львова в 11:50, прибытие в Днепр в 06:40. Обратно из Днепра отправление в 13:07 и прибытие во Львов в 06:00.

Маршрут поезда №179/180 Сумы-Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2 января. Отправление из Сум в 05:35 и прибытие в Винницу в 13:11. Обратно отправление из Винницы в 13:44 и прибытие в Сумы в 21:34.

Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Всего на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Новый год, Поезда, Праздники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
03 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
04 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
05 Итоги дня 21 ноября: подозрение Садовому и новая должность Найема
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Самый &quot;взрослый&quot; в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь