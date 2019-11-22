Суд увеличил размер залога для подозреваемого по делу "Ротердам+"

Новости Украины:Соломенский суд Киева решил увеличить залог для подозреваемого с 9 до 10 миллионов гривень.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога до 10,35 млн грн одном из топ-менеджеров группы компаний ДТЭК, который является подозреваемым по делу "Роттердам +".

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП напомнили, что Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 9,5 млн гривен и возложил на него две процессуальные обязанности.

Прокурор САП обжаловал это решение суда. В апелляционной жалобе он настаивал на отмене постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киев, увеличении залога, а также объема возложенных на подозреваемого обязанностей.

Суд апелляционной инстанции увеличил залог для подозреваемого до 10 млн 35 тыс. гривен. Также суд увеличил объем возложенных на подозреваемого процессуальных обязанностей, а именно: прибывать по первому требованию к детективу, не выезжать за пределы Украины без разрешения детектива, сообщать об изменении своего места жительства, не общаться со свидетелями и другие.

В то же время апелляционная жалоба стороны защиты была отклонена в полном объеме.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Львова Андрею Садовому.