САП проверила декларацию экс-замминистра экологии и нашла там "левые" миллионы

Новости Украины:Экс-чиновника подозревают в недостоверном декларировании данных за 2015-2016 годы.

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по делу по обвинению бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

"Бывший чиновник и его защитники ознакомились с материалами следствия, и обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, экс-замминистра инкриминируется декларирование недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного следствия установлено, что указанное лицо, находясь в должности заместителя министра, умышленно не отразило в ежегодных декларациях факт пользованием домовладением и земельным участком. Кроме того, он не указал квартиру и два автомобиля, принадлежащих его близким родственникам и находящихся в его пользовании. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 6,9 млн грн.

Как сообщалось ранее, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала фигурантов дела "Роттердам +", для бывших председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЕКП) Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.