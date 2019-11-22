Число контрактников с ВСУ растет

Новости Украины:С начала осеннего призыва более 1,5 тыс. срочников Сухопутных войск заключили контракт с ВСУ

В рамках осенней призывной кампании, по состоянию на 21 ноября, более 1,5 тыс. военнослужащих срочной службы Сухопутных войск ВСУ подписали профессиональные контракты.

"Из 6,3 тыс граждан Украины, которые проходят срочную военную службу в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, 1566 подписали профессиональные контракты и стали контрактниками", - сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что это около 25% от общего числа "срочников", то есть, каждый 4-й военнослужащий срочной службы решает связать свое будущее с военной службой.

"Такие цифры, наглядно свидетельствуют о том, что профессия защитника отечества является престижной среди украинской молодежи", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, сроки проведения осеннего призыва в Украине - с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Объем призыва - 15 тысяч 200 человек, из них 9 тысяч - Вооруженные силы Украины, 4400 - Нацгвардия Украины, Госпогранслужба - 1 тысяча человек, Государственная специальная служба транспорта - 800 человек.