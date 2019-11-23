В Музее литературы пройдет акция “Свеча памяти”

Новости Украины:В Национальном музее литературы Украины пройдет благотворительная акция "Свеча памяти".

В День памяти жертв голодомора, 23 ноября, в Национальном музее литературы Украины состоится акция "Свеча памяти".

Как сообщила на пресс-конференции Анжелика Рудницкая, инициатор этой благотворительно-просветительской художественной акции, мероприятие будет включать несколько различных событий: выставку, чтение стихов, исполнение народных псалмов и "Реквиема".

"Эти меры последовательно, будут проходить в разных залах музея - в одном зале будут "Голоса правды", где о голодоморе расскажут свидетели тех событий; в другом - откроется выставка Валерия Франчука "Раскачанные колокола памяти"; в часовне музея прозвучат народные псалмы в исполнении известных фольклористов. А потом мы пригласим всех в самый большой зал, где будут читать поэтические произведения Екатерина Степанкова, Лариса Руснак и Павел Коробчук. Там же прозвучит "Реквием" - новое произведение украинского композитора Евгения Петриченко", - рассказала Рудницкая.

Она отметила также, что присутствующих на мероприятии угостят хлебом.

"В финале мы всегда угощаем всех наших гостей хлебом - выносим большую белую украинскую паляницу как знак богатства нашей страны, могущества и единства. А также зажжем Свечу памяти вместе со всей Украиной в четыре часа", - сказала Рудницкая.

Инициатор акции сообщила, что мероприятие 23 ноября начнется в 14.30, и пригласила всех желающих. А также напомнила о благотворительной миссии акции.

"Каждый год мы собираем средства на помощь хосписа для пожилых людей. Это преимущественно люди, вывезенные волонтерами из «серой зоны», которые оказались никому не нужными. Но мы можем, хотя не так часто, как хотелось бы, но раз в год однозначно, поддерживать хоспис. Собираем средства, вещи, везем все это для их поддержки", - отметила Рудницкая.

Напомним, традиционно в четвертую субботу ноября в 16:00 память о миллионах украинцев, убитых во время геноцида, чтят минутой молчания, зажигая свечи на центральных площадях города, возле памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве. Традицию зажигать свечи в окнах своих жилищ, так называемую акцию "Свеча в окне", предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.