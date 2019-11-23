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В храмах ПЦУ состоится молитва по жертвам голодоморов

В храмах ПЦУ состоится молитва по жертвам голодоморов
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Во всех храмах Православной церкви состоится молитва по жертвам голодоморов.

Ко Дню памяти жертв голодоморов, 23 ноября, во всех храмах Православной церкви состоится молитва.

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"Помолимся за души невинно убитых людей и зажжем свечу за тех, кто был в Украине голодом заморен. В День памяти жертв голодоморов вместе почтим погибших: молитва за их души будет звучать во всех храмах Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что память о геноциде украинского народа навсегда останется в сердцах людей.

"Год за годом, день за днем все дальше отсчет времени от страшного геноцида против украинского народа. Но память в наших сердцах продолжает жить и никогда не погаснет. Память о тех, кто невинно погиб в 1932-1933 годах Голодомора, а также во время других искусственно организованных советским тоталитарным режимом голодов", - добавили в Церкви.

День памяти жертв голодоморов ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. Мероприятия по этому поводу проходят во всем мире.

Голодомор – геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью или частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» и Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года.

В Музее литературы пройдет акция “Свеча памяти”

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) и правительство СССР в 1932-1933 годах организовали искусственный голод на территории Украинской ССР и Кубани. Чтобы исключить сопротивление украинцев режиму, осенью 1932 года коммунисты начали специальную карательную операцию – массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей.

К сожалению, страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делают невозможным установление точного количества и исчерпывающего поименного списка жертв.

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Голодомор, Молитва, ПЦУ.
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