Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября

Сегодняшнюю холодную и сухую погоду в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, будет определять гребень восточного антициклона, на юге и востоке сохранится ветреная погода.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
23 ноября пройдет без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом.
Карта осадков 23 ноября
Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с.
Карта ветров 23 ноября
Прогноз погоды на субботу, 23 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11, дождь, возможен мокрый снег
Львов – +3…+5, переменная облачность
Ивано-Франковск – +3…+5, переменная облачность
Тернополь – -1…+1, переменная облачность
Черновцы – +1…+3, переменная облачность
Хмельницкий – -1…+1, переменная облачность
Луцк – 0…+2, переменная облачность
Ровно – 0…-2, переменная облачность
Житомир – 0…-2, переменная облачность
Винница – -1…+1, переменная облачность
Одесса – +2…+4, переменная облачность
Николаев – 0…-2, переменная облачность
Херсон – +2…+4, переменная облачность
Симферополь – +2…+4, переменная облачность
Кропивницкий – 0…-2, переменная облачность
Черкассы – -1…+1, переменная облачность
Чернигов – -1…+1, переменная облачность
Сумы – -1…-3, переменная облачность
Полтава – 0…-2, переменная облачность
Днепр – -1…-3, переменная облачность
Запорожье – 0…+2, переменная облачность
Донецк – -1…-3, переменная облачность
Луганск – 0…-2, переменная облачность
Харьков – 0…-2, переменная облачность
Киев – -1…-3, переменная облачность
Погода 23 ноября
Температура ночью 6-11°, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.
В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.
Погода 24 ноября
На 24 ноября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в Закарпатье и Крыму ночью около 0°, днем 7-12° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.
Народный прогноз погоды
Если на Ераста слякотно, погода ненастная — суровой будет зима; если солнце да снег обильный — легкая зима ожидается.
Если на Ераста на деревьях иней — жди морозов, если туман по земле стелется — оттепели