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Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября

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Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Сухо, солнечно и очень холодно будет на выходных в Украине.

Сегодняшнюю холодную и сухую погоду в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, будет определять гребень восточного антициклона, на юге и востоке сохранится ветреная погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

23 ноября пройдет без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Карта осадков 23 ноября

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с, ночью в Приазовье 25 м/с.

Карта ветров 23 ноября

Прогноз погоды на субботу, 23 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +9…+11, дождь, возможен мокрый снег

  • Львов – +3…+5, переменная облачность

  • Ивано-Франковск – +3…+5, переменная облачность

  • Тернополь – -1…+1, переменная облачность

  • Черновцы – +1…+3, переменная облачность

  • Хмельницкий – -1…+1, переменная облачность

  • Луцк – 0…+2, переменная облачность

  • Ровно – 0…-2, переменная облачность

  • Житомир – 0…-2, переменная облачность

  • Винница – -1…+1, переменная облачность

  • Одесса – +2…+4, переменная облачность

  • Николаев – 0…-2, переменная облачность

  • Херсон – +2…+4, переменная облачность

  • Симферополь – +2…+4, переменная облачность

  • Кропивницкий – 0…-2, переменная облачность

  • Черкассы – -1…+1, переменная облачность

  • Чернигов – -1…+1, переменная облачность

  • Сумы – -1…-3, переменная облачность

  • Полтава – 0…-2, переменная облачность

  • Днепр – -1…-3, переменная облачность

  • Запорожье – 0…+2, переменная облачность

  • Донецк – -1…-3, переменная облачность

  • Луганск – 0…-2, переменная облачность

  • Харьков – 0…-2, переменная облачность

  • Киев – -1…-3, переменная облачность

Погода 23 ноября

Температура ночью 6-11°, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза.

Погода 24 ноября

На 24 ноября синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в Закарпатье и Крыму ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

Народный прогноз погоды

Если на Ераста слякотно, погода ненастная — суровой будет зима; если солнце да снег обильный — легкая зима ожидается.

Если на Ераста на деревьях иней — жди морозов, если туман по земле стелется — оттепели

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