Мы помним, мир признает: в Украине День памяти жертв голодомора

Новости Украины:Украина сегодня чтит память жертв трех голодоморов.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, наиболее масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, "раскулачивание" крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор в деревне. Террор голодом, который действовал в Украине в течение 22 месяцев, - это сознательная и целенаправленная политика сталинского правительства, стратегия и тактика которой выполнялась, начиная с 1928 года. Эта карательно-репрессивная акция была направлена на усмирение украинского крестьянства, уничтожение самостоятельных крестьянских хозяйств - социально-экономических основ украинской нации.

Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека. За короткий промежуток времени Москва убила более трех миллионов украинцев.

В течение десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался. Исследования по этой трагедии начались только в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. По данным последних социологических опросов, 77% украинцев считают эту трагедию геноцидом.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Из 195 стран мира актом геноцида Голодомор 1932-1933 годов в Украине на межгосударственном уровне, кроме Украины, признают 15 государств-членов ООН и государство Ватикан.

Ко Дню памяти жертв голодоморов 23 ноября в столице состоится ряд траурных мероприятий.

Так, траурные мероприятия пройдут на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (ул. Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей. В частности, участие в церемонии почтения памяти погибших от голодоморов примет Президент Владимир Зеленский.

Кроме этого, в этот день в 16:00 будет объявлена минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция "Зажги свечу". В это время каждый желающий может приобщиться к почтению памяти погибших соотечественников и установить свечу на подоконнике.

В эту субботу на территории Киева будет приспущен Государственный Флаг Украины. Также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим вследствие голодоморов в Украине.

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием "Не погаснет в сердце памяти свеча" в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия". А до 29 ноября в Государственном архиве г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине".